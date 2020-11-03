Ван Дейк признал, что виноват в травме Конате

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк взял на себя ответственность за травму партнера по команде Ибраимы Конате.

Травма Конате омрачила победный для "Ливерпуля" матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу (2:1). Ибрагима пострадал в столкновении с Ван Дейком в концовке первого тайма и был заменен в перерыве.



Судя по всему, Ван Дейк своими шипами приземлился прямо на запястье левой руки Конате, однако Виргил надеется, что это повреждение не помешает его партнеру по центру обороны играть в футбол.



"Вокруг было так много тел, и мне кажется, я приземлился ему на руку после борьбы в воздухе".



"Надеюсь, это не слишком серьезно. Давайте просто подождем. Травма руки может не быть такой уж помехой к игре в футбол, поэтому, надеюсь, он будет в порядке", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.