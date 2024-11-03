Фофана поведал, что Мареска отговорил его от перехода в "Марсель"

Защитник Весле Фофана рассказал, как главный тренер "Челси" Энцо Мареска отговорил его от ухода из лондонского клуба минувшим летом.

Летом 2022 "Челси" приобрел Фофана у "Лестера" за 75 миллионов фунтов, однако первые два сезона Весле на "Стэмфорд Бридж" были омрачены травмами.



Минувшим летом эти пытался воспользоваться "Марсель", который Фофана поддерживает с детства, однако Мареска заверил 23-летнего француза, что тот будет играть в сезоне 2024/25.



"Мне поступил звонок, который действительно тронул меня, и было бы ложью сказать, что я не рассматривал эту возможность. Это был Мехди Бенатиа, спортивный директор "Марселя", и это тронуло меня. Каждый знает, почему... У меня была мысль, но моя цель в данный момент — преуспеть в "Челси".



"Это правда, что после звонка мистера Бенатиа мое сердце выпрыгивало из груди, потому что я возвращался после травмы и не знал, буду ли частью проекта своего клуба".



"Но я поговорил с тренером, который сказал мне, что рассчитывает на меня в этом сезоне. Поэтому я сказал ему, что я очень счастлив и на 100 процентов с "Челси". Однако это правда, что "Марсель" в моем сердце, поэтому посмотрим", — сообщил Фофана Telefoot.