"Байер" сохраняет интерес к Ортеге

Штефан Ортега Немецкий "Байер" сохраняет интерес к голкиперу "Манчестер Сити" Штефану Ортеги.

По информации Sky Sport Germany, Ортега значится на радаре у "Байера" уже несколько месяцев. В Леверкузене находятся под впечатлением от игры своего соотечественника за "Сити".

"Байер" пока официально не обращался насчет Ортеги, но будет готов это сделать, если решит укрепить свой последний рубеж в одно из двух ближайших трансферных окон.

Приоритет самого Ортеги ясен — 31-летний немец по-прежнему надеется стать первым номером "Сити", где у него есть контракт до 2026 года.

Ортега мог стать основным голкипером "Сити" еще минувшим летом, однако его конкурент по позиции Эдерсон в итоге отверг интерес из Саудовской Аравии и остался на "Этихад".


Метки Байер, Манчестер Сити, Ортега

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2024 07:00

Количество просмотров Просмотров: 172



Поиск: