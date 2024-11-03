"Байер" сохраняет интерес к Ортеге

Немецкий "Байер" сохраняет интерес к голкиперу "Манчестер Сити" Штефану Ортеги.

По информации Sky Sport Germany, Ортега значится на радаре у "Байера" уже несколько месяцев. В Леверкузене находятся под впечатлением от игры своего соотечественника за "Сити".



"Байер" пока официально не обращался насчет Ортеги, но будет готов это сделать, если решит укрепить свой последний рубеж в одно из двух ближайших трансферных окон.



Приоритет самого Ортеги ясен — 31-летний немец по-прежнему надеется стать первым номером "Сити", где у него есть контракт до 2026 года.



Ортега мог стать основным голкипером "Сити" еще минувшим летом, однако его конкурент по позиции Эдерсон в итоге отверг интерес из Саудовской Аравии и остался на "Этихад".