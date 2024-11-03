"Байер" сохраняет интерес к Ортеге
Немецкий "Байер" сохраняет интерес к голкиперу "Манчестер Сити" Штефану Ортеги.
По информации Sky Sport Germany, Ортега значится на радаре у "Байера" уже несколько месяцев. В Леверкузене находятся под впечатлением от игры своего соотечественника за "Сити".
"Байер" пока официально не обращался насчет Ортеги, но будет готов это сделать, если решит укрепить свой последний рубеж в одно из двух ближайших трансферных окон.
Приоритет самого Ортеги ясен — 31-летний немец по-прежнему надеется стать первым номером "Сити", где у него есть контракт до 2026 года.
Ортега мог стать основным голкипером "Сити" еще минувшим летом, однако его конкурент по позиции Эдерсон в итоге отверг интерес из Саудовской Аравии и остался на "Этихад".
03.11.2024 07:00
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