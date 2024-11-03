10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 3 ноября, двумя поединками продолжится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ТОТТЕНХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Тоттенхэм" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 19 последних домашних матчах Премьер-Лиги — против "Эвертона" в августе (4:0). "Астон Вилла" не знает поражений в чемпионате уже семь поединков кряду (4 победы, 3 ничьи). "Вилланы" одержали три победы в пяти последних выездах к "шпорам" в Премьер-Лиге, включая оба крайних.
Растяжение задней поверхности бедра защитника "Тоттенхэма" Микки Ван де Вена оказалось не слишком серьезным, но в воскресенье он не сыграет. Пропустивший два последних матча Сон Хен Мин может вернуться в строй. Кристиан Ромеро и Тимо Вернер под вопросом.
Полузащитник Росс Баркли пропустит пару недель из-за небольшой травмы, и это единственная потеря "Виллы".
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз
У "Манчестер Юнайтед" только однажды было меньше очков на данной стадии сезона Премьер-Лиги — в 2019/20 (10 против 11 сейчас). "Челси" потерпел лишь три поражения в 24 последних матчах чемпионата — от "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" (14 побед, 7 ничьих). "Красные дьяволы" ни разу не проиграли в 11 последних домашних встречах с "синими" в рамках Премьер-Лиги (5 побед, 6 ничьих).
В лазарете "Юнайтед" остаются Харри Магуайр, Лени Йоро, Люк Шоу, Тирелл Маласиа, Кобби Майну и Мейсон Маунт.
У "Челси" нет травмированных, но вингер Джейдон Санчо не примет участия в матче из-за условий своей аренды.
03.11.2024 06:00
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Последние комментарии:
Челси сегодня будет на посохе!
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Ибн Касир
Слова Аллаха: ﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتهُُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ «В тот день, будут свидетельствовать против них их языки, их руки и их ноги о том, что они делали». Ибн Абу Хатим передаёт, что Ибн Аббас сказал: «Это относится к фанатам, которые узнали, что на матч Щолсей попадут только те, кто болеет за клуб. Они сказали: «Давайте отрицать это». Они станут отрицать это (в день матча Щолсей), но их рты будут запечатаны, и станут свидетельствовать (против них) их руки и ноги, и они не смогут ничего скрыть от Боэляна».
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Алга Челсей!
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два матча, смотреть нечего... даже результат будет не интересен
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Дагестанси играет сиводня
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Матч Щолсей, ну наконец-то, наконец-то МАТЧ ТУРА. Лузеркузенцы, пора открывать своё шестидолларовое винцо, закупившись в подземке, и настраивать свои крапово-лиловые плоские ипала в 4к к просмотру, ведь придётся вам сжимать ваши армяно-дагоченские брелочки на протяжении всего матча. Ибо вы, как самые преданные сучки, будете одновременно ненавидя надеется, что Щолсей проиграет, но, в тоже время, верить, что ваш лондонский ебырь победит.
p.s. армянин, армянин, азеро-армянин, даг, даг, проебалт, казах, казах, казах, таджик - что это ЗА ШИФР?
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Какой же кек, что Тен Хаага выперли прямо перед матчем с Челси. Я бы на месте Боуэли обидку Рэдклифу кинул.
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