10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 3 ноября, двумя поединками продолжится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 19 последних домашних матчах Премьер-Лиги — против "Эвертона" в августе (4:0). "Астон Вилла" не знает поражений в чемпионате уже семь поединков кряду (4 победы, 3 ничьи). "Вилланы" одержали три победы в пяти последних выездах к "шпорам" в Премьер-Лиге, включая оба крайних.



Растяжение задней поверхности бедра защитника "Тоттенхэма" Микки Ван де Вена оказалось не слишком серьезным, но в воскресенье он не сыграет. Пропустивший два последних матча Сон Хен Мин может вернуться в строй. Кристиан Ромеро и Тимо Вернер под вопросом.



Полузащитник Росс Баркли пропустит пару недель из-за небольшой травмы, и это единственная потеря "Виллы".



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



У "Манчестер Юнайтед" только однажды было меньше очков на данной стадии сезона Премьер-Лиги — в 2019/20 (10 против 11 сейчас). "Челси" потерпел лишь три поражения в 24 последних матчах чемпионата — от "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" (14 побед, 7 ничьих). "Красные дьяволы" ни разу не проиграли в 11 последних домашних встречах с "синими" в рамках Премьер-Лиги (5 побед, 6 ничьих).



В лазарете "Юнайтед" остаются Харри Магуайр, Лени Йоро, Люк Шоу, Тирелл Маласиа, Кобби Майну и Мейсон Маунт.



У "Челси" нет травмированных, но вингер Джейдон Санчо не примет участия в матче из-за условий своей аренды.