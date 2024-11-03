10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Коул Палмер и Алехандро Гарначо В воскресенье, 3 ноября, двумя поединками продолжится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Тоттенхэм" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 19 последних домашних матчах Премьер-Лиги — против "Эвертона" в августе (4:0). "Астон Вилла" не знает поражений в чемпионате уже семь поединков кряду (4 победы, 3 ничьи). "Вилланы" одержали три победы в пяти последних выездах к "шпорам" в Премьер-Лиге, включая оба крайних.

Растяжение задней поверхности бедра защитника "Тоттенхэма" Микки Ван де Вена оказалось не слишком серьезным, но в воскресенье он не сыграет. Пропустивший два последних матча Сон Хен Мин может вернуться в строй. Кристиан Ромеро и Тимо Вернер под вопросом.

Полузащитник Росс Баркли пропустит пару недель из-за небольшой травмы, и это единственная потеря "Виллы".

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз

У "Манчестер Юнайтед" только однажды было меньше очков на данной стадии сезона Премьер-Лиги — в 2019/20 (10 против 11 сейчас). "Челси" потерпел лишь три поражения в 24 последних матчах чемпионата — от "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" (14 побед, 7 ничьих). "Красные дьяволы" ни разу не проиграли в 11 последних домашних встречах с "синими" в рамках Премьер-Лиги (5 побед, 6 ничьих).

В лазарете "Юнайтед" остаются Харри Магуайр, Лени Йоро, Люк Шоу, Тирелл Маласиа, Кобби Майну и Мейсон Маунт.

У "Челси" нет травмированных, но вингер Джейдон Санчо не примет участия в матче из-за условий своей аренды.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2024 06:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 03.11.2024 08:28 # quavo
    Челси сегодня будет на посохе!

    (ответить)

  2. hachidlo 03.11.2024 06:32 # hachidlo
    Ибн Касир

    Слова Аллаха: &#64830; &#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614; &#1578;&#1614;&#1588;&#1618;&#1607;&#1614;&#1583;&#1615; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618; &#1571;&#1614;&#1604;&#1618;&#1587;&#1616;&#1606;&#1614;&#1578;&#1607;&#1615;&#1615;&#1605;&#1618; &#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1610;&#1618;&#1583;&#1616;&#1610;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618; &#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1580;&#1615;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1576;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575; &#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;&#1618; &#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1604;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614; &#64831; «В тот день, будут свидетельствовать против них их языки, их руки и их ноги о том, что они делали». Ибн Абу Хатим передаёт, что Ибн Аббас сказал: «Это относится к фанатам, которые узнали, что на матч Щолсей попадут только те, кто болеет за клуб. Они сказали: «Давайте отрицать это». Они станут отрицать это (в день матча Щолсей), но их рты будут запечатаны, и станут свидетельствовать (против них) их руки и ноги, и они не смогут ничего скрыть от Боэляна».

    (ответить)

  3. chelsea-69 03.11.2024 06:28 # chelsea-69
    Алга Челсей!

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  4. bangladesh 03.11.2024 06:27 # bangladesh
    два матча, смотреть нечего... даже результат будет не интересен

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  5. liverpo0ol 03.11.2024 06:23 # liverpo0ol
    Дагестанси играет сиводня

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  6. hachidlo 03.11.2024 06:19 # hachidlo
    Матч Щолсей, ну наконец-то, наконец-то МАТЧ ТУРА. Лузеркузенцы, пора открывать своё шестидолларовое винцо, закупившись в подземке, и настраивать свои крапово-лиловые плоские ипала в 4к к просмотру, ведь придётся вам сжимать ваши армяно-дагоченские брелочки на протяжении всего матча. Ибо вы, как самые преданные сучки, будете одновременно ненавидя надеется, что Щолсей проиграет, но, в тоже время, верить, что ваш лондонский ебырь победит.

    p.s. армянин, армянин, азеро-армянин, даг, даг, проебалт, казах, казах, казах, таджик - что это ЗА ШИФР?

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  7. kellborn 03.11.2024 06:15 # kellborn
    Какой же кек, что Тен Хаага выперли прямо перед матчем с Челси. Я бы на месте Боуэли обидку Рэдклифу кинул.

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