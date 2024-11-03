Слот: "Конате было очень больно"

Ибраима Конате Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что пока находится в неведении насчет травмы своего защитника Ибраимы Конате.

Конате был вынужденно заменен в перерыве победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу (2:1).

В концовке первого тайма Ибраима неудачно приземлился в чужой штрафной, после чего испытал резкую боль и обратился за медицинской помощью.

Поле "Энфилда Конате покидал, использовав свою игровую футболку как слинг для левой руки, и Слот пока не берется судить о характере травмы 25-летнего француза.

"Мы пока не знаем. Ему было очень больно, но он пока не добрался до госпиталя. Возможно, госпиталь ему и не потребуется, я не знаю".

"Всегда сложно судить о травме в первый час или первые 10 минут, когда это случилось. Давайте надеяться, что он вернется в строй как можно скорее, потому что до сих пор он играл важную роль в нашем сезоне".

"Но Джо (Гомес) заслужил доверие, которое я оказал ему сегодня. Он выдающимся образом провел второй тайм", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Конате, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2024 00:05

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