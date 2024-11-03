Слот: "Конате было очень больно"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что пока находится в неведении насчет травмы своего защитника Ибраимы Конате.

Конате был вынужденно заменен в перерыве победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу (2:1).



В концовке первого тайма Ибраима неудачно приземлился в чужой штрафной, после чего испытал резкую боль и обратился за медицинской помощью.



Поле "Энфилда Конате покидал, использовав свою игровую футболку как слинг для левой руки, и Слот пока не берется судить о характере травмы 25-летнего француза.



"Мы пока не знаем. Ему было очень больно, но он пока не добрался до госпиталя. Возможно, госпиталь ему и не потребуется, я не знаю".



"Всегда сложно судить о травме в первый час или первые 10 минут, когда это случилось. Давайте надеяться, что он вернется в строй как можно скорее, потому что до сих пор он играл важную роль в нашем сезоне".



"Но Джо (Гомес) заслужил доверие, которое я оказал ему сегодня. Он выдающимся образом провел второй тайм", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".