Гвардиола: "Не смогли справиться с "Борнмутом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его ослабленная травмами команда не смогла справиться с "Борнмутом".

В субботу на "Виталити" прервалась 32-матчевая беспроигрышная серия "Сити" в Премьер-Лиге, потому что "горожане" потерпели поражение со счетом 2:1.



В этом матче "Сити" был лишен целого ряда игроков, тогда как некоторые из вышедших на поле были не до конца здоровы. Гвардиол вынужден признать, что в таком состоянии его команде оказалось не по зубам одолеть "Борнмут".



"Рубен (Диаш) вернется после международного перерыва. Ману (Аканджи) и Натан (Аке) приложили невероятный усилия, чтобы принять участие в столь требовательном матче. Как и Кайл (Уолкер), который за 18-19 дней не провел ни одной тренировки".



"Рико (Льюис) сыграл много минут и чувствовал себя уставшим, поэтому таково было наше положение. Мы стараемся распределять минуты. Но мы не смогли справиться. Сегодня соперник играл на другой скорости, и мы не смогли с этим справиться".



"Иногда нам нужно смириться с тем, что соперники проводят такого рода матчи против нас. Иногда ты должен держаться и терпеть, как пришлось нам сегодня".



"Игроки приложили невероятные усилия, чтобы быть здесь, хотя они не в лучшем своем состоянии. Я до последнего момента не знал, сможет ли сыграть Аке. Он сказал: "Я хочу попытаться".



"В некоторые сезоны такие вещи возникают чаще, чем в другие. Нам нужно выдержать это. Рано или поздно игроки вернутся в строй", — цитирует Гвардиолу The Independent.