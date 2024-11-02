Слот объяснил преображение "Ливерпуля" после перерыва против "Брайтона"

Арне Слот Наставник "Ливерпуля" Арне Слот объяснил преображение своей команды во втором тайме матча против "Брайтона".

В субботу "Ливерпуль" одержал победу 2:1 над "Брайтоном", хотя первый тайма матча Премьер-Лиги на "Энфилде" проиграл со счетом 0:1.

В этот же день "Манчестер Сити" и "Арсенал" потерпели поражения, однако Слота больше заботит игра "Ливерпуля". Арне чувствует, что "камбэк" против "чаек" придаст его команде уверенности.

"Дело не в том, что наши конкуренты проиграли. Мне понравилось то, что на прошлой неделе, проигрывая "Арсеналу" 1:0 и 2:1, мы смогли отыграться".

"В этом матче мы проигрывали 1:0 к перерыву, и я думаю, это было заслуженно. А когда затем тебе удается отыграться против столь классной команды с помощью столь сильного футбола, это придает много уверенности".

"Я также сказал игрокам, что с таким футболом, как мы играли первые 45 минут, ты будешь наказан. Мы нужно больше демонстрировать с начала".

"Мы слегка изменили свою тактику в перерыве, но значительное улучшение нашей игры во втором тайме не связано с этим. Мы показали другой настрой и темп".

"Я сказал некоторые вещи в перерыве, но я не кричал и не злился. Я просто донес до игроков, что этого было недостаточно, и я думаю, они сами это поняли", — цитирует Слота The Independent.


Метки Брайтон, Ливерпуль, Премьер-Лига, Слот, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2024 22:00

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  1. contrario 02.11.2024 22:04 # contrario
    перечислите матчи где ЛФК при Слоте доминировал от А до Я.
    манки не в счёт, над теми манками доминирует даже дубль манков.

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