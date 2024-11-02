Слот объяснил преображение "Ливерпуля" после перерыва против "Брайтона"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот объяснил преображение своей команды во втором тайме матча против "Брайтона".

В субботу "Ливерпуль" одержал победу 2:1 над "Брайтоном", хотя первый тайма матча Премьер-Лиги на "Энфилде" проиграл со счетом 0:1.



В этот же день "Манчестер Сити" и "Арсенал" потерпели поражения, однако Слота больше заботит игра "Ливерпуля". Арне чувствует, что "камбэк" против "чаек" придаст его команде уверенности.



"Дело не в том, что наши конкуренты проиграли. Мне понравилось то, что на прошлой неделе, проигрывая "Арсеналу" 1:0 и 2:1, мы смогли отыграться".



"В этом матче мы проигрывали 1:0 к перерыву, и я думаю, это было заслуженно. А когда затем тебе удается отыграться против столь классной команды с помощью столь сильного футбола, это придает много уверенности".



"Я также сказал игрокам, что с таким футболом, как мы играли первые 45 минут, ты будешь наказан. Мы нужно больше демонстрировать с начала".



"Мы слегка изменили свою тактику в перерыве, но значительное улучшение нашей игры во втором тайме не связано с этим. Мы показали другой настрой и темп".



"Я сказал некоторые вещи в перерыве, но я не кричал и не злился. Я просто донес до игроков, что этого было недостаточно, и я думаю, они сами это поняли", — цитирует Слота The Independent.