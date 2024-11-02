Артета взял на себя ответственность за поражение от "Ньюкасла"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета взял на себя ответственность за поражение 1:0 от "Ньюкасла".

В субботу "Арсенал" потерпел свое третье поражение в четырех последних выездах на "Сент-Джеймс Парк", что стало большим ударом по шансам "канониров" завоевать титул.



Артета отказывается обсуждать ситуацию в чемпионской гонке Премьер-Лиги, но признает, что "Арсенал" создал мало реальных угроз воротам "Ньюкасла".



"Когда создаешь три больших момента за матч, ты надеешься забить гол. Но все решают маленькие детали, как мы всегда говорили".



"Команда должна создавать больше, и это моя ответственность".



"После восьми, девяти, 10 первых матчей в прошлом году мы не говорили о чемпионской гонке и не собираемся говорить о ней сейчас".



"Прямо сейчас мы не собираемся искать правильные ответы или слова, чтобы описать наши чувства. Мы определенно должны исправиться против "Интера".



"Дело не в том, чтобы надеяться выиграть чемпионскую гонку. Дело в том, чтобы быть лучшей версией себя каждую неделю. Сегодня мы определенно не были лучшей версией себя", — цитирует Артету Evening Standard.