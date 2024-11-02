Артета взял на себя ответственность за поражение от "Ньюкасла"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета взял на себя ответственность за поражение 1:0 от "Ньюкасла".

В субботу "Арсенал" потерпел свое третье поражение в четырех последних выездах на "Сент-Джеймс Парк", что стало большим ударом по шансам "канониров" завоевать титул.

Артета отказывается обсуждать ситуацию в чемпионской гонке Премьер-Лиги, но признает, что "Арсенал" создал мало реальных угроз воротам "Ньюкасла".

"Когда создаешь три больших момента за матч, ты надеешься забить гол. Но все решают маленькие детали, как мы всегда говорили".

"Команда должна создавать больше, и это моя ответственность".

"После восьми, девяти, 10 первых матчей в прошлом году мы не говорили о чемпионской гонке и не собираемся говорить о ней сейчас".

"Прямо сейчас мы не собираемся искать правильные ответы или слова, чтобы описать наши чувства. Мы определенно должны исправиться против "Интера".

"Дело не в том, чтобы надеяться выиграть чемпионскую гонку. Дело в том, чтобы быть лучшей версией себя каждую неделю. Сегодня мы определенно не были лучшей версией себя", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. electric 02.11.2024 21:54 # electric
    Хотел написать "Мужик", но вспомнил, кто такой ротета, и напишу "куколд".

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  2. tigerpool 02.11.2024 21:24 # tigerpool
    Молодец. А впереди тебя ожидают членси, НФ, ВХЮ и скум. Удачи (нет)!

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  3. breadpeat 02.11.2024 21:21 # breadpeat
    Артета учился у инфоцыган похоже...

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  4. zaeba1l 02.11.2024 21:18 # zaeba1l
    Конечно. Это логично.

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