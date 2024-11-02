"Борнмут" прервал беспроигрышную серию "Сити"

32-матчевая беспроигрышная серия "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге прервалась поражением 2:1 в гостях у "Борнмута".

По сравнению с ничьей 1:1 против "Астон Виллы" неделю назад в стартовый состав "вишенок" вернулись Адам Смит, Маркус Тавернье и Эванилсон, заменив Хулиана Араухо, Данго Уаттара и Энеса Унала.



В старт "горожан", игравших посреди недели с "Тоттенхэмом" в Кубке Лиги, вернулись игроки вроде Эдерсона, Кайла Уолкера, Йошко Гвардиола, Мануэля Аканджи, Матео Ковачича, Бернарду Силвы и Эрлинга Холанда. Кевин Де Брюйне оказался среди запасных, попав в заявку команды впервые с 18 сентября.



Меньше владея мячом в начале матча, хозяева выглядели острее и первыми начали пристреливаться, а на девятой минуте даже открыли счет. Милош Керкез прострелил от лицевой линии к границе вратарской площади, где Антуан Семеньо принял передачу, развернулся на 180 градусов и пробил из под Йошко Гвардиола — 1:0.



Попытки "Сити" отыграться выглядели неубедительно. "Горожане" контролировали мяч, но за первый тайм так ни разу и не пробили в створ, отметившись лишь несколькими неточными ударами и заблокированным выстрелом Силвы.



В начале второго тайма Эдерсон предотвратил второй пропущенный гол, отразив удар Эванилсона.



"Вишенки" были очень хороши, и их второй гол на 64-й минуте уже не стал сюрпризом. Керкез прострелил из под Уолкера с левого фланга, а Эванилсон пробил в касание из центра штрафной — 2:0.



На 67-й минуте "Борнмут" был обязан счет крупным, но Тавернье с границы штрафной закрутил мяч в перекладину, а добивание Смита оказалось неточным.



Вскоре хозяева отошли назад и стали слишком прижиматься к своим воротам, что обернулось пропущенным голом на 82-й минуте. Илкай Гюндоган навесил в штрафную, а Гвардиол великолепно пробил головой — 2:1.



Отличную возможность избавить свою команду от поражения имел Холанд, но его удар головой был остановлен голкипером, а добивание пришлось в штангу. Был шанс у Фодена, но Фил не попал.



"Борнмут" провел отличный матч и доказал, что недавняя победа над "Арсеналом" не была сюрпризом. "Сити" был словно выжатый лимон, не продемонстрировав достаточно интенсивной и острой игры.



"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче