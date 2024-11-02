Салиба: "Заслужили проиграть "Ньюкаслу"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба признал, что его команда заслужила проиграть "Ньюкаслу".

В субботу "Арсенал" в третий раз подряд не смог одержать победу в Премьер-Лиге, проиграв на поле "Ньюкасла" со счетом 1:0.



Салиба признает, что он и вся команда были не на высоте, однако опыт прошлого сезона подсказывает Вильяму решение.



"Нам немного грустно, потому что мы хотели победить сегодня. Но, к сожалению, мы этого не сделали и сыграли матч не так, как хотели. Думаю, мы заслужили поражение сегодня".



"Мы сыграли не так, как хотели, вдобавок соперник был хорош. Мы не заслуживали победу. Но, думаю, это нормально. Мы сосредоточим свое внимание на следующей неделе".



"Это был хороший гол, хороший удар. Но мы всегда можем играть лучше. Сегодня они забили быстрый гол, а мы пытались сравнять счет".



"Нам нужно сплотиться. В прошлом сезоне у нас был похожий период, и мы сплотились и были уверены, что все наладится. Мы верим, что и на сей раз будет так".



"Мы должны играть лучше, чем в этом матче. Я сам был не очень хорош, и я должен вернуться на свой лучший уровень", — сообщил Салиба TNT Sports.