Ван Нистелрой испытал "смешанные чувства" после увольнения Тен Хага

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой признался, что испытал "смешанные чувства" после увольнения Эрика Тен Хага.

Именно Ван Нистелрою была доверена первая команда "Юнайтед" после увольнения Тен Хага с поста главного тренера в минувший понедельник.



Ван Нистелрой был расстроен уходом Тен Хага, но в то же время был рад получить свой шанс в качестве временщика, и яркая победа 5:2 над "Лестером" в Кубке Лиги посреди недели воодушевила Рууда.



"Да, если говорить о матче, о приеме, о связи с трибунами и о реакции игроков, то это был замечательный вечер".



"Я насладился каждой его секундой. Особенный момент, момент гордости. Разумеется, предыдущие дни были сопряжены со смешанными чувствами".



"Было сложно видеть уход тренера, который пригласил меня в клуб, который тоже сражался за этот клуб и которому было не все равно насчет этого клуба".



"Так что это было сложно. Но я должен сказать, что трибуны воодушевили нас, и в конце концов это был замечательный вечер", — цитирует Ван Нистелроя Daily Mail.