"Арсенал" проиграл "Ньюкаслу"

"Арсенал" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до трех матчей, уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 1:0.

Нападающие "сорок" Энтони Гордон и Александер Исак успели поправить свое здоровье к субботе. Сандро Тонали переместился в запас. Шон Лонгстафф и Джо Уиллок сохранили свои места в старте относительно победы над "Челси" в Кубке Лиги посреди недели.



Защитник Габриэль Магальяэс вышел с первых минут, несмотря на вынужденную замену против "Ливерпуля" в прошлый уикенд. После дисквалификации вернулся в старт "канониров" Вильям Салиба. Бен Уайт был переведен на лавку.



Несмотря на раннее начало матча, команды сразу же включились в игру. Гости смотрелись чуть увереннее, но это не помешало хозяевам открыть счет на 12-й минуте. Гордон навесил с правого фланга на границу вратарской, а там Исак пробил головой — 1:0.



"Арсенал" оказался в замешательстве и некоторое время бы вынужден отбиваться от атак "Ньюкасла". К середине первого тайма "канониры" пришли в себя и вернули инициативу, однако реальных моментов не создавали и за 45 минут наиграли лишь на один удар в створ.



Во втором тайме хозяева уверенно сдерживали своего соперника и время от времени атаковали сами. Гости просто не напрягали Ника Поупа, а пара опасных ударов Деклана Райса оказались неточными.



В итоге "Арсенал" так и не смог уйти от поражения, завершив матч со всего одним попаданием в створ ворот Поупа.



"Ньюкасл" забил быстрый гол, а дальше играл по счету и делал это весьма комфортно. "Арсенал" владел инициативой, но это не отражалось не опасных моментах или хотя бы ударах в створ.



"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче