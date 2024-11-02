"Арсенал" проиграл "Ньюкаслу"
"Арсенал" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до трех матчей, уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 1:0.
Нападающие "сорок" Энтони Гордон и Александер Исак успели поправить свое здоровье к субботе. Сандро Тонали переместился в запас. Шон Лонгстафф и Джо Уиллок сохранили свои места в старте относительно победы над "Челси" в Кубке Лиги посреди недели.
Защитник Габриэль Магальяэс вышел с первых минут, несмотря на вынужденную замену против "Ливерпуля" в прошлый уикенд. После дисквалификации вернулся в старт "канониров" Вильям Салиба. Бен Уайт был переведен на лавку.
Несмотря на раннее начало матча, команды сразу же включились в игру. Гости смотрелись чуть увереннее, но это не помешало хозяевам открыть счет на 12-й минуте. Гордон навесил с правого фланга на границу вратарской, а там Исак пробил головой — 1:0.
"Арсенал" оказался в замешательстве и некоторое время бы вынужден отбиваться от атак "Ньюкасла". К середине первого тайма "канониры" пришли в себя и вернули инициативу, однако реальных моментов не создавали и за 45 минут наиграли лишь на один удар в створ.
Во втором тайме хозяева уверенно сдерживали своего соперника и время от времени атаковали сами. Гости просто не напрягали Ника Поупа, а пара опасных ударов Деклана Райса оказались неточными.
В итоге "Арсенал" так и не смог уйти от поражения, завершив матч со всего одним попаданием в створ ворот Поупа.
"Ньюкасл" забил быстрый гол, а дальше играл по счету и делал это весьма комфортно. "Арсенал" владел инициативой, но это не отражалось не опасных моментах или хотя бы ударах в створ.
"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче
02.11.2024 17:30
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Последние комментарии:
Травма Эдегора - пизда Арсеналу. Именно так выглядит команда после 700 лямов и 5 лет строительства.
Тимбер и Сака формально в строю, нет только 1 основного игрока.
- 80 лямов на голкиперов, когда был бесплатный Мартинез.
- Джезус это клон Лаказета, только поменьше ростом из спайси налетом латиноса.
- 0 трофеев после ковидного КА
При этом Ротета "лучий маладой мененджер" и "траст зе процесс". Харам Хаг больше выиграл с донным МЮ, чем топовый гель с супер молодой тимой, ор просто.
Может пора задать вопросы по манагеру и Эду, фаны арсика? Кроенке башляли как не в себя, они тут не причем.
(ответить)
в следующем туре окончательно нужно это недоразумении выкидывать из 4-ки, чтобы они надолго об игре в лиге шампиньонов забыли .
не место там этому гакпу
(ответить)
Могут на 6 место опустится по итогам тура
(ответить)
15.02.2024 08:47 #
takernotagiver
В АПЛ жду доминацию трёх испанских тренеров - Гвардиолы, Артеты и Алонсо.
Источник: http://fapl.ru/posts/105838/?c=1
(ответить)
02.11.2024 17:28 #
imf-tau
0 ударов в створ от чемпионского Арсенала. Летом наверное стоило подписывать нападающего, а не пенса очередного.
(ответить)
02.11.2024 17:31 # удалить
zaeba1l
Вот, ты двух зайцев убил сходу... И пенсов опустил и гунеров макнул.. Браво!
Учись Бембо как 2х зайцев убивать. )
Источник: http://fapl.ru/posts/110959/?c=1#c7982236
(ответить)
Челси кстати совсем недавно обосрался с Ньюкаслом. Фаны пенсов уже свои штанишки от говна успели отстирать?)
(ответить)
Завтра кровь из носа нужна победа над скумо6лядями.
(ответить)
Против автобусов в гостях так и не научились играть. Ньюкасл оружием Арсенала против топов выиграл. Дома у Сити очки отобрал, у Тоттенхэма, теперь и у АРсенала. Ливерпуль пусть не обольщается
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Отсосали гейгуннерасты как мамка сигиля бомжам за пару сигарет)
(ответить)
крошки злючие
(ответить)
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс рассказал о своих футбольных амбициях, намекнув на смене клубной прописки.
«Я не хочу провести карьеру и ничего не выиграть. Я хочу выиграть АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу чемпионов. Хочу выиграть трофеи со сборной Англии. В общем, я хочу выиграть все. Если у тебя нет таких амбиций, то зачем ты вообще играешь?» — приводит слова 23-летнего футболиста Football London.
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гейгунеришки наложили в штанишки.кто бы мог подумать...рубеж в 20 лет без чемпионства красный середняк уже преодолел.еще 20 минимум впереди.
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Рановато слились с гонки)
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