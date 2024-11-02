"Арсенал" проиграл "Ньюкаслу"

Энтони Гордон и Александер Исак "Арсенал" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до трех матчей, уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 1:0.

Нападающие "сорок" Энтони Гордон и Александер Исак успели поправить свое здоровье к субботе. Сандро Тонали переместился в запас. Шон Лонгстафф и Джо Уиллок сохранили свои места в старте относительно победы над "Челси" в Кубке Лиги посреди недели.

Защитник Габриэль Магальяэс вышел с первых минут, несмотря на вынужденную замену против "Ливерпуля" в прошлый уикенд. После дисквалификации вернулся в старт "канониров" Вильям Салиба. Бен Уайт был переведен на лавку.

Несмотря на раннее начало матча, команды сразу же включились в игру. Гости смотрелись чуть увереннее, но это не помешало хозяевам открыть счет на 12-й минуте. Гордон навесил с правого фланга на границу вратарской, а там Исак пробил головой — 1:0.

"Арсенал" оказался в замешательстве и некоторое время бы вынужден отбиваться от атак "Ньюкасла". К середине первого тайма "канониры" пришли в себя и вернули инициативу, однако реальных моментов не создавали и за 45 минут наиграли лишь на один удар в створ.

Во втором тайме хозяева уверенно сдерживали своего соперника и время от времени атаковали сами. Гости просто не напрягали Ника Поупа, а пара опасных ударов Деклана Райса оказались неточными.

В итоге "Арсенал" так и не смог уйти от поражения, завершив матч со всего одним попаданием в створ ворот Поупа.

"Ньюкасл" забил быстрый гол, а дальше играл по счету и делал это весьма комфортно. "Арсенал" владел инициативой, но это не отражалось не опасных моментах или хотя бы ударах в створ.

"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2024 17:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 02.11.2024 17:37 # imf-tau
    Травма Эдегора - пизда Арсеналу. Именно так выглядит команда после 700 лямов и 5 лет строительства.

    Тимбер и Сака формально в строю, нет только 1 основного игрока.

    - 80 лямов на голкиперов, когда был бесплатный Мартинез.
    - Джезус это клон Лаказета, только поменьше ростом из спайси налетом латиноса.
    - 0 трофеев после ковидного КА

    При этом Ротета "лучий маладой мененджер" и "траст зе процесс". Харам Хаг больше выиграл с донным МЮ, чем топовый гель с супер молодой тимой, ор просто.

    Может пора задать вопросы по манагеру и Эду, фаны арсика? Кроенке башляли как не в себя, они тут не причем.

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  2. bembo 02.11.2024 17:36 # bembo
    в следующем туре окончательно нужно это недоразумении выкидывать из 4-ки, чтобы они надолго об игре в лиге шампиньонов забыли .
    не место там этому гакпу

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  3. alexomck 02.11.2024 17:36 # alexomck
    Могут на 6 место опустится по итогам тура

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  4. hachidlo 02.11.2024 17:34 # hachidlo
    15.02.2024 08:47 #
    takernotagiver

    В АПЛ жду доминацию трёх испанских тренеров - Гвардиолы, Артеты и Алонсо.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105838/?c=1

    (ответить)

  5. zaeba1l 02.11.2024 17:34 # zaeba1l
    02.11.2024 17:28 #
    imf-tau

    0 ударов в створ от чемпионского Арсенала. Летом наверное стоило подписывать нападающего, а не пенса очередного.
    (ответить)

    02.11.2024 17:31 # удалить
    zaeba1l

    Вот, ты двух зайцев убил сходу... И пенсов опустил и гунеров макнул.. Браво!
    Учись Бембо как 2х зайцев убивать. )

    Источник: http://fapl.ru/posts/110959/?c=1#c7982236

    (ответить)

  6. takernotagiver 02.11.2024 17:34 # takernotagiver
    Челси кстати совсем недавно обосрался с Ньюкаслом. Фаны пенсов уже свои штанишки от говна успели отстирать?)

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  7. chelsea88 02.11.2024 17:33 # chelsea88
    Завтра кровь из носа нужна победа над скумо6лядями.

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  8. takernotagiver 02.11.2024 17:33 # takernotagiver
    Против автобусов в гостях так и не научились играть. Ньюкасл оружием Арсенала против топов выиграл. Дома у Сити очки отобрал, у Тоттенхэма, теперь и у АРсенала. Ливерпуль пусть не обольщается

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  9. chelsea88 02.11.2024 17:32 # chelsea88
    Отсосали гейгуннерасты как мамка сигиля бомжам за пару сигарет)

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  10. kukuruzko 02.11.2024 17:32 # kukuruzko
    крошки злючие

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  11. bembo 02.11.2024 17:31 # bembo
    Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс рассказал о своих футбольных амбициях, намекнув на смене клубной прописки.




    «Я не хочу провести карьеру и ничего не выиграть. Я хочу выиграть АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу чемпионов. Хочу выиграть трофеи со сборной Англии. В общем, я хочу выиграть все. Если у тебя нет таких амбиций, то зачем ты вообще играешь?» — приводит слова 23-летнего футболиста Football London.

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  12. sean-dyche18plus 02.11.2024 17:30 # sean-dyche18plus
    гейгунеришки наложили в штанишки.кто бы мог подумать...рубеж в 20 лет без чемпионства красный середняк уже преодолел.еще 20 минимум впереди.

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  13. danny949494 02.11.2024 17:30 # danny949494
    Рановато слились с гонки)

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