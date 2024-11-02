Аморим: "Другая команда предлагала в три раза больше денег"

Рубен Аморим отверг предположения о том, что согласился на работу в "Манчестер Юнайтед" из-за денег.

Накануне Аморим был представлен новым главным тренером "Манчестер Юнайтед", куда он перейдет после того, как проведет два оставшихся до международного перерыва матча "Спортинга".



По словам Аморима, он не хотел упускать эту возможность, несмотря на изначальное намерение остаться в Лиссабоне до конца сезона. Что касается денег, то у Рубена был более выгодный вариант.



"Речь о клубе, работу в котором я бы не получил через шесть месяцев, если бы отказался сейчас. А я знал, что через шесть месяцев все равно бы ушел из "Спортинга", поэтому я не хотел жалеть о том, что не принял это решение".



"Знаю, фанаты "Спортинга" расстроены тем, что я не рискнул и не дождался конца сезона, но тогда бы я не получил работу в единственном клубе, который я хотел тренировать".



"Президент знает об этом, потому что ранее у меня были другие предложения, и я не принял их. Но данное предложение я хотел принять, поэтому я решился".



"Теперь я отправлюсь домой и буду чувствовать себя счастливее, потому что я объяснился. Люди говорят "дело в деньгах", но была другая команда, которая хотела меня нанять, и они предлагали в три раз больше, чем Манчестер", — цитирует Аморима Sky Sports.