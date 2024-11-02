Гвардиола отреагировал на назначение Аморима в МЮ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что приход Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед" только добавит ему мотивации.

Накануне "Юнайтед" объявил о подписании с Аморимом контракта до 2027 года. Рубен перейдет к "красным дьяволам" после того, как его "Спортинг" сыграет против "Манчестер Сити" и "Браги" на следующей неделе.



Гвардиола чувствует, что в Премьер-Лигу приходит очередной классный тренер, и Хосеп видит в этом возможность отточить свое мастерство.



"Унаи Эмери здесь, Ираола здесь, здесь много тренеров топ-уровня. Каждый тренер приносит новые идеи. Конечно, это делает меня лучше. Теперь у тебя больше соперников".



"Сколько раз за последние годы я соперничал с Юргеном (Клоппом) или теперь с Микелем (Артетой)... Они отчаянно сражаются с тобой, чтобы стать чемпионами".



"Я многому учусь у других тренеров, и я говорю это совершенно искренне. Проблемы, которые они создают, делают меня лучше".



"Я поздравлю его (Аморима) в следующий вторник. Мы противостояли друг другу несколько сезонов назад. Я ожидаю лучшей игры от них. Эти соперники всегда показывают свою лучшую игру. Уверен, так и будет", — цитирует Гвардиолу Daily Star.