Гвардиола: "Игроки "Сити" привыкли играть с болью"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что всей его команде приходится преодолевать болевой барьер.

В преддверии выезда к "Борнмуту" в субботу "Сити" столкнулся с эпидемией травм — Гвардиола рискует недосчитаться сразу девяти игроков первой команды.



Уже во вторник "Сити" сыграет со "Спортингом" в Лиге Чемпионов, а в следующую субботу навестит "Брайтон". По словам Гвардиолы, находящиеся в строю футболисты тоже испытывают проблем со здоровьем, но им приходится терпеть.



"Они привыкли играть с болью. Это могут быть болячки — сегодня почти все игроки играют с болью. Бывают моменты, когда травмы — это настоящие травмы, и тебе нужно быть осторожным, но иногда ты должен играть, несмотря на проблемы".



"Рафа Надаль всю свою карьеру играл с болью. Он играл, и я не знаю, как много турниров Большого шлема он выиграл. В современном футболе с этим нужно справляться, иначе ты не выдержишь игру каждые три дня в топ-клубе. Мы адаптируемся завтра и в последующих матчах. У нас невероятная группа игроков, которые показывают сильный характер в тяжелые моменты. Это такая важная неделя", — цитирует Гвардиолу The Guardian.