Эмери считает "Тоттенхэм" фаворитом на попадание в топ-4 относительно "Виллы"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что "Тоттенхэм" имеет более высокие шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, нежели его команда.

В ближайшее воскресенье "Вилла" совершит выезд в Северный Лондон, имея пять очков преимущества над "Тоттенхэмом" в таблице Премьер-Лиги.



В двух предыдущих сезонах "Вилла" неизменно финишировала выше "Тоттенхэма", однако Эмери все равно воспринимает "шпор" фаворитом.



"Они — фавориты на то, чтобы финишировать выше нас, а также фавориты матча в воскресенье".



"Но мы сражаемся, и мы уверены в себе. Мы пытаемся соперничать с командами вроде "Тоттенхэма", "Челси" или "Ньюкасла" за попадание топ-7, топ-6, и это будет отличный матч".



"Они — более серьезные претенденты, нежели мы. У нас есть некоторое преимущество в таблице, но после матча в воскресенье это может измениться. Надеюсь, мы сможем дать бой и контролировать игру".



Они — фавориты, как и "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". Но мы рядом, и я надеюсь, мы сможем быть поблизости долгое время", — цитирует Эмери The Independent.