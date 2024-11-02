Эмери считает "Тоттенхэм" фаворитом на попадание в топ-4 относительно "Виллы"
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что "Тоттенхэм" имеет более высокие шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, нежели его команда.
В ближайшее воскресенье "Вилла" совершит выезд в Северный Лондон, имея пять очков преимущества над "Тоттенхэмом" в таблице Премьер-Лиги.
В двух предыдущих сезонах "Вилла" неизменно финишировала выше "Тоттенхэма", однако Эмери все равно воспринимает "шпор" фаворитом.
"Они — фавориты на то, чтобы финишировать выше нас, а также фавориты матча в воскресенье".
"Но мы сражаемся, и мы уверены в себе. Мы пытаемся соперничать с командами вроде "Тоттенхэма", "Челси" или "Ньюкасла" за попадание топ-7, топ-6, и это будет отличный матч".
"Они — более серьезные претенденты, нежели мы. У нас есть некоторое преимущество в таблице, но после матча в воскресенье это может измениться. Надеюсь, мы сможем дать бой и контролировать игру".
Они — фавориты, как и "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". Но мы рядом, и я надеюсь, мы сможем быть поблизости долгое время", — цитирует Эмери The Independent.
02.11.2024 14:00
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