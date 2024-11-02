Далот: "Аморим идеален для "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот считает, что его соотечественник Рубен Аморим идеально подходит "красным дьяволам".

Накануне Аморим был подтвержден главным тренером "Юнайтед", куда он вскоре перейдет из лиссабонского "Спортинга".



Далот одобряет выбор "Юнайтед" в пользу Аморима и верит, что 39-летний португалец сможет достичь успеха на новом месте работы.



"Разумеется, он — великолепный тренер, молодой и с характером, но в то же время он знает, чего хочет".



"Он очень требователен. Это то, что я могу ожидать, и я думаю, он идеально подходит клубу вроде нашего. У него действительно высокие стандарты".



"Вы можете видеть, что у него действительно высокие стандарты, и он поддерживает их, поэтому я надеюсь, мы сработаемся и сможем побеждать вместе. Я желаю этого больше всего".



"Думаю, Премьер-Лига хорошо подходит людям из Португалии. В нашей культуре постоянно стараться проявлять себя и сражаться за свое место, потому что все мы — из маленькой страны. В Премьер-Лигу и Англию уже много лет приезжают португальцы — не только игроки, но и тренеры, добиваясь успеха, и я надеюсь, это будет еще один такой случай. Мне не терпится начать нашу совместную работу", — сообщил Далот Sky Sports.