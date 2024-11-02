"Ливерпуль" просматривает Мбемо и Семеньо

Бриан Мбемо из "Брентфорда" и Антуан Семеньо из "Борнмута" находятся среди игроков, просматриваемых "Ливерпулем".

После прихода Арне Слота на должность главного тренера "Ливерпуль" пополнил состав своей первой команды лишь Федерико Кьезой, который сразу же прописался в лазарете. Вдобавок был куплен Георгий Мамардашвили, который прибудет на "Энфилд" следующим летом.



Однако "Ливерпуль" не останавливал и не останавливает работу над поиском усиления, и с недавних пор этим процессом заведуют спортивный директор "красных" Ричард Хьюз и президент FSG по футболу Майкл Эдвардс.



К поиску усиления "Ливерпуль" дополнительно подталкивают истекающие контракты трех ключевых игроков в лице Виргила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салаха. "Красные" хотят быть готовы к любому сценарию.



В случае ухода Салаха "Ливерпулю" может потребоваться новый атакующий игрок, поэтому "красные" отслеживают не только Мбемо, об интересе к которому ранее уже сообщалось, но и Семеньо, которого упомянутый Хьюз привел в "Борнмут" из "Бристоль Сити" в 2023 году.



24-летний Семеньо и 25-летний Мбемо очень уверенно выглядят на старте нового сезон, забив три и восемь голов за свои клубы в рамках Премьер-Лиги, сообщает Sky Sports.