Слот уверен, что Робертсон вернется в свою лучшую форму

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выразил уверенность, что левый защитник Энди Робертсон вскоре вернется в свою лучшую форму.

30-летний Робертсон выходил в стартовом составе на восемь из девяти первых матчей "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако к игре Энди возникали некоторые вопросы, особенно против "Арсенала" и "Челси" в двух последних играх чемпионата.



По словам Слота, Робертсон имеет дело с последствиями серьезной травмы лодыжки, которую Энди получил еще в марте. Тогда защитник продолжил играть за клуб и сборную Шотландии, с которой даже поехал на Евро-2024, но затем был вынужден пропустить большую часть предсезонной подготовки.



"Думаю, его текущая ситуация такова, что этого можно было ожидать как от игрока, который пропустил предсезонную подготовку при новом тренере. Тебе нужно довольно многое наверстать. Тебе нужно пройти программу, чтобы восполнить базовые вещи в плане тактики, а также улучшить свою физическую готовность".



"Когда затем ты начинаешь играть, ты можешь почувствовать, что это немного чересчур для тебя, потому что столь многие вещи отличаются, и в некоторых ситуациях мы просим левого защитника располагаться на поле по-другому".



"Мне кажется, в этот период времени у него порой возникает мысль: "Окей, сейчас я здесь, мне нужно быть здесь или там?" В момент, когда он перестанет думать и просто будет действовать в соответствии с нашими ожиданиями, все будет в порядке. Роббо всегда был отличным игроком для этого клуба, он постоянно носился вперед и назад по своему флангу".



"Ему нужно некоторое время, потому что он пропустил предсезонный период, ему нужно вернуться к состоянию того, крайнего защитника, который носится по полю вперед и назад. Я все больше вижу это в нем, и это хорошо", — цитирует Слота The Guardian.