Аморим обещает не покупать звезд "Спортинга" в январе

Рубен Аморим и Виктор Дьекереш Новоиспеченный наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим пообещал, что не будет покупать никого из звездных игроков "Спортинга" в зимнее трансферное окно.

Уже через полторы недели Аморим приступит к исполнению своих обязанностей в "Юнайтед", куда он заберет некоторых из своих помощников по "Спортингу".

Сразу же появились слухи, что Аморим может позвать за собой и ряд игроков "Спортинга" вроде защитника Усмана Диоманде или нападающего Виктора Дьекереша, однако клуб из Спортинга может не переживать насчет этого — по крайней мере, в январе.

"Дьекереш стоит 100 миллионов фунтов. Это очень сложно. Я не буду забирать никого из игроков "Спортинга" в январе. Но это уже другая история".

"Болельщики знают, что я провел здесь лучшие годы своей жизни. Они знают, как сильно клуб важен для меня. Это не прощание — нам предстоит сыграть против "Манчестер Сити" и "Браги". Мы пока не прощаемся", — цитирует Аморима Sky Sports.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2024 10:00

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  1. kagawa 02.11.2024 10:03 # kagawa
    Не надо никого оттуда вообще. Зачем повторять путь тен хага. Лучше купить ноунэймов, хоть чмырить за них никто не будет

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