Аморим обещает не покупать звезд "Спортинга" в январе

Новоиспеченный наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим пообещал, что не будет покупать никого из звездных игроков "Спортинга" в зимнее трансферное окно.

Уже через полторы недели Аморим приступит к исполнению своих обязанностей в "Юнайтед", куда он заберет некоторых из своих помощников по "Спортингу".



Сразу же появились слухи, что Аморим может позвать за собой и ряд игроков "Спортинга" вроде защитника Усмана Диоманде или нападающего Виктора Дьекереша, однако клуб из Спортинга может не переживать насчет этого — по крайней мере, в январе.



"Дьекереш стоит 100 миллионов фунтов. Это очень сложно. Я не буду забирать никого из игроков "Спортинга" в январе. Но это уже другая история".



"Болельщики знают, что я провел здесь лучшие годы своей жизни. Они знают, как сильно клуб важен для меня. Это не прощание — нам предстоит сыграть против "Манчестер Сити" и "Браги". Мы пока не прощаемся", — цитирует Аморима Sky Sports.