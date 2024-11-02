Мареска считает, что "Челси" будет сложнее против МЮ из-за увольнения Тен Хага

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что увольнение Эрика Тен Хага сделало "Манчестер Юнайтед" более сложным соперником.

В воскресенье, когда "Челси" пожалует на "Олд Траффорд", руководить "Юнайтед" будет Рууд Ван Нистелрой, временно принявший на себя обязанности главного тренера после увольнения Тен Хага.



Мареска ожидает, что увольнение Тен Хага воодушевит "Юнайтед", как это уже показал победный для "красных дьяволов" матч Кубка Лиги против "Лестера" посреди недели (5:2).



"Сделало ли увольнение Тен Хага задачу "Челси" сложнее? Да, конечно".



"Когда вы меняете тренера, то всегда в первом матче, в первых двух-трех матчах вы можете видеть реакцию игроков. Поэтому, наверное, нам будет тяжелее. Но это в любом случае будет тяжелый матч", — цитирует Мареску Evening Standard.