"Манчестер Юнайтед" готов включиться в борьбу за нападающего португальского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Накануне "Юнайтед" подтвердил назначение Рубена Аморима на должность главного тренера. 39-летний португалец приступит к работе с 11 ноября.



Аморим переходит в "Юнайтед" как раз из "Спортинга", и фактор Рубена может оказать большое влияние на выбор Дьекерешем нового клуба.



При Амориме Дьекереш забил 59 голов и отдал 23 результативные передачи в 65 матчах за "Спортинг", и ожидается, что после окончания этого сезона 26-летний игрок сборной Швеции перейдет в один из топ-клубов.



Ранее среди претендентов на Дьекереша назывались "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси", но Sky Sport Germany ожидает, что теперь в борьбу за Виктора вступит "Юнайтед", хотя ранее "красные дьяволы" не проявляли интереса к бывшему нападающему "Ковентри".



Аморим является большим поклонником Дьекереша, оцениваемого в 50-58 миллионов фунтов, а "Юнайтед" как раз не хватает забивного нападающего.