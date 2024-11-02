Клубы Премьер-Лиги интересуются Матисом Телем

Матис Тель Сразу несколько клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к нападающему немецкой "Баварии" Матису Телю.

В этом сезоне Тель крайне ограничен в игровой практике, пока отметившись лишь одним появлением в стартовом составе "Баварии" при Венсане Компани.

По информации Sky Sport Germany, "Бавария" открыта к идее отправить Теля в аренду в январе, хотя сам 19-летний француз пока не хочет покидать Мюнхен.

Помимо представителей Премьер-Лиги, серьезный интерес к Телю проявляет бременский "Вердер".


Метки Бавария, Тель

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2024 06:00

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