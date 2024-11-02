10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 2 ноября, семью поединками стартует 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ньюкасл" набрал 10 очков в четырех первых матчах этого сезона Премьер-Лиги, но только два очка в пяти последующих. "Арсенал" терял очки в четырех из семи последних поединков чемпионата (3 ничьи, 1 поражение), хотя до этого оформил восемь побед подряд. "Канониры" трижды теряли очки в пяти последних встречах с "сороками" в Премьер-Лиге, хотя до этого выиграли 17 из 18.



Нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку предстоит фитнес-тест после вынужденной замены против "Челси" в Кубке Лиги посреди недели. Джейкоб Мерфи и Энтони Гордон также под вопросом. Джамаал Ласселлс, Свет Ботман, Киран Триппьер и Каллум Уилсон по-прежнему травмированы.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние защитников Бена Уайта и Габриэля Магальяэса. Вильям Салиба возвращается после дисквалификации. Такехиро Томиясу и Мартин Эдегор остаются в лазарете.



БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Борнмут" выиграл шесть из 10 последних домашних матчей в Премьер-Лиге, включая победу 2:0 против "Арсенала" 19 октября. "Манчестер Сити" не знает поражений уже 32 поединка кряду в высшем дивизионе (26 побед, 6 ничьих), и это клубный рекорд. "Горожане" выиграли все 14 последних встреч с "вишенками" в высшем дивизионе с общим счетом 45:7.



Кепа Аррисабалага, Луис Синистерра, Данго Уаттара и Алекс Скотт не помогут "Борнмуту" в этом матче. Филип Биллинг оправился после болезни.



В стане "Сити" сразу несколько игроков находятся под вопросом, но Кайл Уолкер, Родри, Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш, Жереми Доку и Оскар Бобб точно не сыграют.



ИПСВИЧ — ЛЕСТЕР 18:00



"Ипсвич" не выиграл ни одного из девяти первых матчей сезона в высшем дивизионе, и это клубный антирекорд. "Лестер" не знал побед на выезде в Премьер-Лиге 11 поединков кряду, пока не одолел "Саутгемптон" со счетом 2:3 19 октября. Обе встречи "трактористов" и "лесников" в прошлом сезоне завершились со счетом 1:1.



Вингер "Ипсвича" Чидози Огбене рискует пропустить остаток сезона из-за травмы ахилла. Харри Кларк дисквалифицирован. Возвращается в строй Омари Хатчинсон. Решения по Сэму Морси, Массимо Луонго и Бену Джонсону будут приняты в последний момент.



Главный тренер "Лестера" Стив Купер не будет присутствовать у бровки по причине дисквалификации из-за трех желтых карточек в сезоне. Абдул Фатаву под вопросом из-за проблем с пахом, аналогичную травму залечил Виктор Кристиансен. Патсон Дака возобновил полноценные тренировки, но играть пока не готов.



ЛИВЕРПУЛЬ — БРАЙТОН 18:00



"Ливерпуль" выиграл 12 из 14 матчей при новом главном тренере Арне Слоте во всех соревнованиях (1 ничья, 1 поражение). "Брайтон" потерпел лишь одно поражение в этом сезоне Премьер-Лиги (4 победы, 4 ничьи). "Красные" выиграли только две из восьми последних встреч с "чайками" в высшем дивизионе (4 ничьи, 2 поражения).



Алиссон, Федерико Кьеза и Диогу Жота пока не готовы покинуть лазарет "Ливерпуля", как и Хави Эллиотт.



К тренировкам с "Брайтоном" вернулись Мэтт О'Райли и Жоао Педро. Ферди Кадиоглу в порядке, несмотря на вынужденную замену в проигранном "Ливерпулю" матче Кубка Лиги посреди недели. Льюису Данку предстоит фитнес-тест.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ВЕСТ ХЭМ 18:00



В девяти первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" набрал половину от того количества очков, что заработал за весь прошлый. "Вест Хэм" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 27 последних поединках чемпионата. "Лесники" выиграли все три последние домашние встречи с "молотобойцами" во всех соревнованиях, ни разу не пропустив.



Полузащитник Джеймс Уорд-Проуз не поможет "Форест" в этом матче из-за условий своей аренды. Морган Гиббс-Уайт, пропустивший два последних поединка по причине травмы лодыжки, под вопросом.



Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус по-прежнему дисквалифицирован. Никлас Фюллькруг пока не залечил свой ахилл.



САУТГЕМПТОН — ЭВЕРТОН 18:00



"Саутгемптон" не знает побед в высшем дивизионе уже 22 матча кряду, и это антирекорд клуба. "Эвертон" не проигрывает уже пять матчей Премьер-Лиги кряду, и это лучшая серия команды при Шоне Дайче. "Святые" одержали семь побед в 10 последних домашних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге.



На этой неделе у многих игроков "Саутгемптона" разболелся живот, но только Райан Фрэйзер может пропустить матч из-за соответствующих симптомов. Гэвин Базуну, Уилл Смоллбоун и Росс Стюарт травмированы.



"Эвертон" надеется, что Дуайт Макнил успеет решить свои проблемы с коленом в срок. Джеймс Гарнер пропустит минимум месяц из-за травмы спины. Абдулай Дукуре под вопросом.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 20:30



Впервые в своей истории "Вулверхэмптон" проиграл все четыре первых домашних матча сезона в чемпионате. "Кристал Пэлас" может похвастать только двумя победами в 17 последних выездных поединках Премьер-Лиги. "Волки" проиграли шесть из семи последних встреч с "орлами" в высшем дивизионе.



Полузащитник "Вулверхэмптона" Марио Лемина должен залечить икроножную мышцу к субботе. Поправился и Сэм Джонстон, но Йерсону Москере, Бубакару Траоре и Сше Калайджичу нужно больше времени.



"Пэлас" на месяц лишился с травмами Адама Уортона и Эберечи Эзе. Также травмированы Чади Риад, Крис Ричардс, Джефферсон Лерма и Матеус Франка, но поправился Шейк Дукуре.