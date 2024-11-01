"Сити" проявляет конкретный интерес к Алонсо

"Манчестер Сити" проявляет конкретный интерес к главному тренеру немецкого "Байера" Хаби Алонсо как к возможному преемнику для Хосепа Гвардиолы.

Гвардиола до сих пор не принял решение насчет своего будущего, а действующий контракт Хосепа истекает уже в конце сезона.



Дело о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и решение Чики Бегиристайна, ближайшего соратника Гвардиолы, покинуть должность спортивного директора "Сити" выглядят осложняющими факторами к заключению Хосепом новой сделки.



"Сити" хочет быть готовым на случай расставания с Гвардиолой, поэтому, как утверждает Sky Sport Germany, внимательно следит за Алонсо, который в конце прошлого сезона отверг интерес "Ливерпуля".



Правда, в Леверкузене считают, что фаворитом в борьбе за Алонсо является "Реал", который планирует попрощаться с Карло Анчелотти следующим летом.



Добавим, "Сити" и "Реал" также претендуют на атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца, и решение Алонсо может повлиять на будущее 21-летнего игрока сборной Германии.