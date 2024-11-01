"Пэлас" остался на месяц без Уортона и Эзе

Ближайший месяц "Кристал Пэлас" будет обходиться без полузащитника Адама Уортона и Эберечи Эзе.

В минувшую среду "Пэлас" выбил "Астон Виллу" из Кубка Англии, одержав выездную победу со счетом 1:2.



В том матче Уортон и открывший счет Эзе были вынужденно заменены. У Адама обострились проблемы с пахом, и теперь ему предстоит операция, а Эберечи получил травму задней поверхности игра.



"Рассчитывать на возвращение Эзе до международного перерыва было бы очень амбициозно, но я знаю, что у нас отличный медицинский штаб, а игрок будет весьма упорно трудиться, поэтому посмотрим".



"Мы приняли окончательное решение по Уортону, и он будет прооперирован. Он пытался играть и тренироваться, но боль слишком сильна, и нет смысла терпеть это. В последние недели и месяцы ему было тяжело".



"Поэтому теперь мы приняли решение об операции, и мы надеемся он вернется через четыре недели", — цитирует главного тренера "Пэлас" Оливера Гласнера BBC.