"Пэлас" остался на месяц без Уортона и Эзе
Ближайший месяц "Кристал Пэлас" будет обходиться без полузащитника Адама Уортона и Эберечи Эзе.
В минувшую среду "Пэлас" выбил "Астон Виллу" из Кубка Англии, одержав выездную победу со счетом 1:2.
В том матче Уортон и открывший счет Эзе были вынужденно заменены. У Адама обострились проблемы с пахом, и теперь ему предстоит операция, а Эберечи получил травму задней поверхности игра.
"Рассчитывать на возвращение Эзе до международного перерыва было бы очень амбициозно, но я знаю, что у нас отличный медицинский штаб, а игрок будет весьма упорно трудиться, поэтому посмотрим".
"Мы приняли окончательное решение по Уортону, и он будет прооперирован. Он пытался играть и тренироваться, но боль слишком сильна, и нет смысла терпеть это. В последние недели и месяцы ему было тяжело".
"Поэтому теперь мы приняли решение об операции, и мы надеемся он вернется через четыре недели", — цитирует главного тренера "Пэлас" Оливера Гласнера BBC.
01.11.2024 22:00
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