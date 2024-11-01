Мареска объяснил свои отношения с Фернандесом

Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил свои отношения с полузащитником Энцо Фернандесом.

Будучи вторым самым дорогим игроком в истории Премьер-Лиги, Фернандес не попадал в стартовый состав "Челси" на два последних матча Премьер-Лиги. Мареска предпочитал своему тезке Ромео Лавиа и Мойсеса Кайседо.



Фернандес дождался своего шанса посреди недели, однако матч Кубка Лиги против "Ньюкасла" обернулся для "Челси" поражением 2:0, после чего поползли слухи о конфликте двух Энцо.



Однако Мареска уверяет, что стоивший клубу 106 миллионов фунтов аргентинец вовсе не угодил к нему в опалу.



"Я демонстрировал свое разочарование Энцо? Я демонстрирую свое разочарование ими всеми. Смотрите не только на Энцо. Я по-прежнему верю в Энцо. Нет никакой причины, почему я могу потерять веру в него".



"Причина, почему он не играет в Премьер-Лиге, заключается в том, что я принимал другое решение, но я на 100-процентов уверен в нем", — цитирует Мареску ESPN.