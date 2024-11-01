Гвардиола: "Много игроков под вопросом"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что много его игроков находятся под вопросом в преддверии выезда к "Борнмуту" в Премьер-Лиге.
После поражения 2:1 от "Тоттенхэма" в Кубке Лиги посреди недели Гвардиола заявил, что его команда "в беде" и осталась только с 13 игроками.
В этом же матче Мануэль Аканджи получил травму на разминке, а Рубену Диашу и Савиньо потребовались вынужденные замены.
Гвардиола пока не знает, на кого сможет рассчитывать в субботу, но призывает оставшихся в строю игроков подстроиться под обстоятельства.
"У меня много игроков под вопросом. Большинство из них — 50 на 50. Завтра узнаете".
"Что поделать. Наш клуб — не единственный в мире, столкнувшийся с травмами. У нас много травм в определенных зонах и на определенных позициях, но что поделать".
"Я много раз говорил команде, чтобы они постарались не жалеть себя. Таков вызов, и завтра мы сыграем 11 игроками".
"Я помню, что в прошлом, три сезона назад, у "Ливерпуля" было много травм, и им пришлось тяжело. Так бывает. Нам нужно адаптироваться и сосредоточиться на том, чтобы выиграть матч завтра", — цитирует Гвардиолу The Independent.
01.11.2024 20:00
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