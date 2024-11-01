Гвардиола: "Много игроков под вопросом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что много его игроков находятся под вопросом в преддверии выезда к "Борнмуту" в Премьер-Лиге.

После поражения 2:1 от "Тоттенхэма" в Кубке Лиги посреди недели Гвардиола заявил, что его команда "в беде" и осталась только с 13 игроками.



В этом же матче Мануэль Аканджи получил травму на разминке, а Рубену Диашу и Савиньо потребовались вынужденные замены.



Гвардиола пока не знает, на кого сможет рассчитывать в субботу, но призывает оставшихся в строю игроков подстроиться под обстоятельства.



"У меня много игроков под вопросом. Большинство из них — 50 на 50. Завтра узнаете".



"Что поделать. Наш клуб — не единственный в мире, столкнувшийся с травмами. У нас много травм в определенных зонах и на определенных позициях, но что поделать".



"Я много раз говорил команде, чтобы они постарались не жалеть себя. Таков вызов, и завтра мы сыграем 11 игроками".



"Я помню, что в прошлом, три сезона назад, у "Ливерпуля" было много травм, и им пришлось тяжело. Так бывает. Нам нужно адаптироваться и сосредоточиться на том, чтобы выиграть матч завтра", — цитирует Гвардиолу The Independent.