Мареска предостерег от завышенных ожиданий насчет Палмера

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска предостерег от завышенных ожиданий насчет своего бомбардира Коула Палмера.

Палмер великолепно начал новый сезон, забив семь голов и отдав пять результативных передач в девяти матчах Премьер-Лиги.



В преддверии выезда к "Манчестер Юнайтед" Мареска высказался насчет формы Палмера, но призвал не ожидать слишком многого от 22-летнего англичанина.



"Сможет ли Палмер сохранить свою форму? Я надеюсь на это. Он будет играть. Коул очень хорош каждый раз, когда играет".



"Если мы будем снова ожидать 20 голов и 20 результативных передач от него, то это, наверное, неправильно, потому что нам не нужно возлагать давление на его плечи", — цитирует Мареску ESPN.