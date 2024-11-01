Мареска предостерег от завышенных ожиданий насчет Палмера

Коул Палмер Главный тренер "Челси" Энцо Мареска предостерег от завышенных ожиданий насчет своего бомбардира Коула Палмера.

Палмер великолепно начал новый сезон, забив семь голов и отдав пять результативных передач в девяти матчах Премьер-Лиги.

В преддверии выезда к "Манчестер Юнайтед" Мареска высказался насчет формы Палмера, но призвал не ожидать слишком многого от 22-летнего англичанина.

"Сможет ли Палмер сохранить свою форму? Я надеюсь на это. Он будет играть. Коул очень хорош каждый раз, когда играет".

"Если мы будем снова ожидать 20 голов и 20 результативных передач от него, то это, наверное, неправильно, потому что нам не нужно возлагать давление на его плечи", — цитирует Мареску ESPN.


Метки Мареска, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2024 19:00

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