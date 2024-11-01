Ван Де Вен избежал серьезной травмы

Травма задней поверхности бедра защитника "Тоттенхэма" Микки Ван Де Вена оказалась не слишком серьезной.

Ван Де Вен, напомним, травмировался в самом начале победного для "Тоттенхэма" матча 1/8 финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую среду (2:1).



На данной стадии прошлого сезона Ван де Вен получил похожую травму, в итоге пропустив два месяца, однако на сей раз 23-летний голландец вернется в строй быстрее. Капитан Сон Хен Мин и вовсе уже возобновил тренировки.



"Больше всего мы обеспокоены насчет Микки. Он получил растяжение задней поверхности бедра, но оно не слишком серьезно. После международного перерыва он вернется".



"Также под вопросом Ромеро и Вернер, но у них все еще есть шанс сыграть на выходных (против "Астон Виллы" в воскресенье)".



"Сонни тренировался сегодня, и если завтра не возникнет осложнений, он должен быть в порядке", — цитирует главного тренера "шпор" Анге Постекоглу Sky Sports.