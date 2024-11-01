Слот не переживает из-за истекающих контрактов трех звезд

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что не переживает из-за истекающих контрактов трех своих ключевых игроков.

В конце этого сезона у "Ливерпуля" истекают контракты с Виргилом Ван Дейком, Трентом Александер-Арнольдом и Мохамедом Салахом. Все трое находятся на ведущих ролях в команде Слота.



Из этой троицы только Ван Дейк публично подтвердил, что уже обсуждает новую сделку, однако Слот не переживает насчет потери своих звезд.



"Для меня контрактная ситуация станет проблемой, если игроки не будут хорошо играть, как они это делают в данный момент".



"Конечно, если они вдруг перестанут играть хорошо, мы не можем быть уверены, что это как-либо связано с их контрактной ситуацией".



"В данный момент все трое в порядке, играют очень, очень, очень хорошо, а переговоры с ответственными людьми, как и сказал Виргил, продолжаются, хотя я не лезу в это. Я разговариваю с ними о других вещах".



"Давайте подождем и посмотрим, но он сказал все совершенно правильно — он не знает точно, каким будет его будущее, потому что он пока не подписал контракт", — цитирует Слота The Independent.