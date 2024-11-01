"Юнайтед" объявил о назначении Аморима
"Манчестер Юнайтед" подтвердил назначение Рубена Аморима своим новым главным тренером.
Аморим заключил с "Юнайтед" контракт, рассчитанный до июня 2027 и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.
39-летний португалец приступает к работе в "Юнайтед" с 11 ноября, когда начинается международный перерыв, а его первым матчем будет выезд к "Ипсвичу" в рамках Премьер-Лиги 24 ноября.
Аморим переходит в "Юнайтед" из "Спортинга", который в собственном заявлении раскрывает размер компенсации за досрочное прекращение контракта Рубена — 11 миллионов евро (9.25 млн. фунтов).
Аморим тренирует "Спортинг" с марта 2020, уже в своем первом полном сезоне в Лиссабоне завоевав первый для клуба за 19 лет титул португальского первенства.
Затем Аморим добавил еще один титул и два Кубка португальской лиги, который он также выигрывал со своим предыдущим клубом "Брагой".
Аморима давно связывали с переездом в Премьер-Лигу. В апреле Рубен летал на переговоры с "Вест Хэмом", а также его сватали в "Челси" и "Ливерпуль".
Добавим, до прихода Аморима руководить первой командой "Юнайтед" продолжит Рууд Ван Нистелрой.
01.11.2024 16:00
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Норм варик для МЮ, но непонятно, зачем это самому Амориму. Некрасиво поступил по отношению к Спортингу и бросил клуб посреди сезона, что характеризует его, как человека с гнильцой.
С одной стороны хорошо, что он пришел посреди сезона, есть время узнать команду, оценить сильные и слабые стороны, подготовить игроков к своим требованиям и обозначить трансферные цели на лето, а может быть и на ближайшее окно. С другой - все те же проблемы с глубиной состава и травмами, перестройка команды по ходу сезона не всегда идет на пользу, к тому же никто не отменял задач на сезон, а это дополнительный стресс и давление (хотя кого я обманываю... в муму уже давно всем пофиг на результаты)) .
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