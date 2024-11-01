"Юнайтед" объявил о назначении Аморима

"Манчестер Юнайтед" подтвердил назначение Рубена Аморима своим новым главным тренером.

Аморим заключил с "Юнайтед" контракт, рассчитанный до июня 2027 и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.



39-летний португалец приступает к работе в "Юнайтед" с 11 ноября, когда начинается международный перерыв, а его первым матчем будет выезд к "Ипсвичу" в рамках Премьер-Лиги 24 ноября.



Аморим переходит в "Юнайтед" из "Спортинга", который в собственном заявлении раскрывает размер компенсации за досрочное прекращение контракта Рубена — 11 миллионов евро (9.25 млн. фунтов).



Аморим тренирует "Спортинг" с марта 2020, уже в своем первом полном сезоне в Лиссабоне завоевав первый для клуба за 19 лет титул португальского первенства.



Затем Аморим добавил еще один титул и два Кубка португальской лиги, который он также выигрывал со своим предыдущим клубом "Брагой".



Аморима давно связывали с переездом в Премьер-Лигу. В апреле Рубен летал на переговоры с "Вест Хэмом", а также его сватали в "Челси" и "Ливерпуль".



Добавим, до прихода Аморима руководить первой командой "Юнайтед" продолжит Рууд Ван Нистелрой.