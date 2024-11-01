Меленстен считает, что Каземиро и Эриксен не подойдут Амориму

Бывший ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен считает, что полузащитники Каземиро и Кристиан Эриксен станут жертвами режима Рубена Аморима на "Олд Траффорд".

В данный момент "Юнайтед" готовится подтвердить Рубена Аморима своим новым главным тренером. "Красные дьяволы" обратились к рулевому "Спортинга" после увольнения Эрика Тен Хага.



Меленстен, который 14 лет ассистировал сэру Алексу Фергюсону в "Юнайтед", чувствует, что не все игроки "красных дьяволов" потянут энергичный футбол Аморима.



"Я бы предположил, что в полузащите Каземиро и Эриксен останутся не у дел, потому что тебе нужна энергия, тебе нужна способность отдавать передачи между линий".



"Сложности могут возникнуть у всех игроков на определенных позициях, потому что его (Аморима) игровая система отличается от того, как играл Тен Хага, который больше предпочитал 4-2-3-1 или 4-3-3. Поэтому будет интересно посмотреть, что он сделает с этой группой игроков", — цитирует Меленстена Daily Mirror.