Названы четыре игрока, которых Тен Хаг хотел привести в МЮ

Эрик Тен Хаг предъявлял претензии руководству "Манчестер Юнайтед" насчет четырех игроков, которых клуб не смог ему купить.

В минувший понедельник "Юнайтед" все-таки уволил Тен Хага с поста главного тренера, не решившись на этот шаг минувшим летом.



Тен Хаг был на волоске от увольнения еще после окончания прошлого сезона, в котором "Юнайтед" занял только восьмое место в Премьер-Лиге.



Однако Тен Хаг заявил своим боссам, что никакая команда в мире не справилась бы с таким количеством травм. Также Эрик указал на то, что он обеспечил прогресс молодых Кобби Майну с Алехандро Гарначо и завоевал Кубок Англии. Это позволило голландцу сохранить работу и даже продлить свой контракт до 2026 года.



Помимо этого, утверждает ESPN, Тен Хаг предъявил претензии руководству насчет четырех игроков, которых он хотел привести в "Юнайтед", но клуб не смог ему это обеспечить.



Речь идет о полузащитнике Алексисе Макаллистере и нападающем Харри Кейне, которые летом 2023 сменили "Тоттенхэм" на "Баварию" и "Брайтон" на "Ливерпуль", соответственно.



Также "Юнайтед" не смог убедить полузащитников Федерико Вальверде и Френки Де Йонга покинуть "Реал" и "Барселону", соответственно.