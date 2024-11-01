Пакету вызывают в Бразилию для дачи показаний

Плеймейкер "Вест Хэма" Лукас Пакета пропустит матч Премьер-Лиги против "Лестера" 3 декабря, будучи вызванным на родину в Бразилию для дачи показаний.

Напомним, ранее в этом году FA обвинила Пакету в четырех умышленных желтых карточек, которые, как предполагается, Лукас получил с той целью, чтобы люди из его окружения обогатились на ставках в букмекерских конторах.



Большинство ставок на те подозрительные желтые карточки были сделаны именно из Бразилии, поэтому поведением Пакеты заинтересовались и там.



Как сообщает The Sun, Пакета должен был предстать перед парламентской комиссией, расследующей манипуляции играми и спортивные ставки, на этой неделе, однако юристам Лукаса удалось перенести визит в Сан-Паулу на 3 декабря.



Таким образом, Пакета будет вынужден пропустить важный для "Вест Хэма" матч против своих соседей по нижней части таблицы Премьер-Лиги.



Добавим, если верить слухам, FA будет добиваться пожизненной дисквалификации 27-летнего бразильца.