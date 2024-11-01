"Реал" видит в Порро альтернативу Тренту

Педро Порро Испанский "Реал" готов обратиться к варианту с Педро Порро из "Тоттенхэма", если не сможет заполучить Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля".

Если верить испанскому изданию AS, Александер-Арнольд остается целью номер один "Реала" по укреплению правого фланга обороны. Клуб из Мадрида планирует заполучить Трента свободным агентом следующим летом.

Но если 26-летний Александер-Арнольд подпишет новый контракт с "Ливерпулем" или выберет другое направление — например, ПСЖ, куда его тоже сватают, — "Реал" будет готов переключиться на Порро.

"Реал" уже несколько лет следит за Порро и находится под впечатлением от игры 25-летнего защитника за "Тоттенхэм" и сборную Испании.

В то же время в Мадриде понимают, что Порро являет вариантом слабее, нежели Александер-Арнольд.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Порро, Реал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 01.11.2024 12:53 # redwhitegun
    Ну удачи им с Леви, у порнухи контракт до 2к28)

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  2. arsenverim 01.11.2024 12:05 # arsenverim
    ахахахахахаххаха

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