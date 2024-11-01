"Реал" видит в Порро альтернативу Тренту

Испанский "Реал" готов обратиться к варианту с Педро Порро из "Тоттенхэма", если не сможет заполучить Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля".

Если верить испанскому изданию AS, Александер-Арнольд остается целью номер один "Реала" по укреплению правого фланга обороны. Клуб из Мадрида планирует заполучить Трента свободным агентом следующим летом.



Но если 26-летний Александер-Арнольд подпишет новый контракт с "Ливерпулем" или выберет другое направление — например, ПСЖ, куда его тоже сватают, — "Реал" будет готов переключиться на Порро.



"Реал" уже несколько лет следит за Порро и находится под впечатлением от игры 25-летнего защитника за "Тоттенхэм" и сборную Испании.



В то же время в Мадриде понимают, что Порро являет вариантом слабее, нежели Александер-Арнольд.