"Ливерпуль" нацелился на Керкеза
"Ливерпуль" продолжает искать преемника для Энди Робертсона на позиции левого защитника, обратив свой взор на Милоша Керкеза из "Борнмута".
Робертсон выходил в стартовом составе на восемь из девяти матчей "Ливерпуля" в Премьер-Лиге при новом главном тренере Арне Слоте, однако Энди уже 30 лет, и клуб вынужден задумываться об омоложении левого фланга обороны.
По информации TEAMtalk, "Ливерпуль" уже несколько месяцев просматривает Керкеза, составив подробное досье на 20-летнего игрока сборной Венгрии.
"Борнмуту" удалось оградить Керкеза от интереса серьезных клубов минувшим летом, однако у "вишенок" есть ощущение, что этот сезон станет последним для Милоша на "Виталити".
"Ливерпуль" надеется заполучить Керкеза в одно из двух ближайших трансферных окон — "красные" могут выдвинуть свое предложение уже в январе, если будет риск упустить Милоша.
Источник добавляет, что минувшим летом насчет Керкеза обращался "Манчестер Юнайтед", которому была названа цена за Милоша — 40 миллионов фунтов.
01.11.2024 10:00
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