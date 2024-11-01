"Ливерпуль" нацелился на Керкеза

"Ливерпуль" продолжает искать преемника для Энди Робертсона на позиции левого защитника, обратив свой взор на Милоша Керкеза из "Борнмута".

Робертсон выходил в стартовом составе на восемь из девяти матчей "Ливерпуля" в Премьер-Лиге при новом главном тренере Арне Слоте, однако Энди уже 30 лет, и клуб вынужден задумываться об омоложении левого фланга обороны.



По информации TEAMtalk, "Ливерпуль" уже несколько месяцев просматривает Керкеза, составив подробное досье на 20-летнего игрока сборной Венгрии.



"Борнмуту" удалось оградить Керкеза от интереса серьезных клубов минувшим летом, однако у "вишенок" есть ощущение, что этот сезон станет последним для Милоша на "Виталити".



"Ливерпуль" надеется заполучить Керкеза в одно из двух ближайших трансферных окон — "красные" могут выдвинуть свое предложение уже в январе, если будет риск упустить Милоша.



Источник добавляет, что минувшим летом насчет Керкеза обращался "Манчестер Юнайтед", которому была названа цена за Милоша — 40 миллионов фунтов.