"Ливерпуль" нацелился на Керкеза

Доминик Собослаи и Милош Керкез "Ливерпуль" продолжает искать преемника для Энди Робертсона на позиции левого защитника, обратив свой взор на Милоша Керкеза из "Борнмута".

Робертсон выходил в стартовом составе на восемь из девяти матчей "Ливерпуля" в Премьер-Лиге при новом главном тренере Арне Слоте, однако Энди уже 30 лет, и клуб вынужден задумываться об омоложении левого фланга обороны.

По информации TEAMtalk, "Ливерпуль" уже несколько месяцев просматривает Керкеза, составив подробное досье на 20-летнего игрока сборной Венгрии.

"Борнмуту" удалось оградить Керкеза от интереса серьезных клубов минувшим летом, однако у "вишенок" есть ощущение, что этот сезон станет последним для Милоша на "Виталити".

"Ливерпуль" надеется заполучить Керкеза в одно из двух ближайших трансферных окон — "красные" могут выдвинуть свое предложение уже в январе, если будет риск упустить Милоша.

Источник добавляет, что минувшим летом насчет Керкеза обращался "Манчестер Юнайтед", которому была названа цена за Милоша — 40 миллионов фунтов.


Метки Борнмут, Керкез, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2024 10:00

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