Рэшфорд "очень рад", что Тен Хага уволили

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был "очень рад" увольнению Эрика Тен Хага и надеется, что приход Рубена Аморима на должность главного тренера позволит ему перезагрузить свою карьеру в клубе.

В минувший понедельник "Юнайтед" объявил о расставании с Тен Хагом, чей первый сезон — 2022/23 — стал лучшим в карьере Рэшфорда, который тогда забил 30 голов.



Затем Рэшфорд заключил новый контракт, после чего с ним случился затяжной спад, который 27-летний англичанин не преодолел до сих пор.



Поэтому, как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, Рэшфорд был "очень рад" увольнению Тен Хага. Как и многие другие в "Юнайтед", Маркус считает, что клуб принял правильное решение.



В то же время Рэшфорд испытывает большое воодушевление от новостей насчет скорого прихода Аморима, чей дебют в "Юнайтед" может случиться в матче против "Ипсвича" 24 ноября.



Сам Аморим предвкушает совместную работу с Рэшфордом и надеется помочь Маркусу вернуться в свою лучшую форму.