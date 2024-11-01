Мерсон: "МЮ — это на пять ступенек выше, нежели "Спортинг"

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон предупредил главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима, что работа в "Манчестер Юнайтед" — это "на пять ступенек выше", нежели Лиссабон.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге назначения Аморима, которому предстоит продолжить дело уволенного Эрика Тен Хага. Мерсон чувствует, что в "Юнайтед" 39-летний португалец сразу окажется под давлением и будет вынужден многое исправлять.



"Он удивительным образом трудился в "Спортинге". Но здесь будет по-другому. Не хочу проявить неуважение, но "Спортинг" играет против "Порту" и "Бенфики", и на этом все. Он переходит в один из крупнейших клубов в мире".



"Мы уже видели это с Тен Хагом: великолепен в "Аяксе", переходит в "Манчестер Юнайтед", одна победа, одна ничья, одно поражение, и ты под давлением. Здесь предстоит проделать большую работу. Это на пять ступенек выше".



"Будет ли Аморим отличаться от других тренеров, которые были до него? Я не знаю. Он тренировал в Португалии, у него все было в порядке, его команда очень хорошо сыграла против "Арсенала" в прошлом году. Но здесь по-другому. Это сложно объяснить".



"Мы наблюдали это со всеми предыдущими тренерами — ты под давлением в каждом матче. "Юнайтед" как футбольная команда совершенно не в порядке. Один из крупнейших футбольных клубов в мире обладает командой чуть выше среднего уровня. Я не могу описать, насколько они отстают от фаворитов", — цитирует Мерсона Daily Mail.