Мерсон: "МЮ — это на пять ступенек выше, нежели "Спортинг"

Рубен Аморим Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон предупредил главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима, что работа в "Манчестер Юнайтед" — это "на пять ступенек выше", нежели Лиссабон.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге назначения Аморима, которому предстоит продолжить дело уволенного Эрика Тен Хага. Мерсон чувствует, что в "Юнайтед" 39-летний португалец сразу окажется под давлением и будет вынужден многое исправлять.

"Он удивительным образом трудился в "Спортинге". Но здесь будет по-другому. Не хочу проявить неуважение, но "Спортинг" играет против "Порту" и "Бенфики", и на этом все. Он переходит в один из крупнейших клубов в мире".

"Мы уже видели это с Тен Хагом: великолепен в "Аяксе", переходит в "Манчестер Юнайтед", одна победа, одна ничья, одно поражение, и ты под давлением. Здесь предстоит проделать большую работу. Это на пять ступенек выше".

"Будет ли Аморим отличаться от других тренеров, которые были до него? Я не знаю. Он тренировал в Португалии, у него все было в порядке, его команда очень хорошо сыграла против "Арсенала" в прошлом году. Но здесь по-другому. Это сложно объяснить".

"Мы наблюдали это со всеми предыдущими тренерами — ты под давлением в каждом матче. "Юнайтед" как футбольная команда совершенно не в порядке. Один из крупнейших футбольных клубов в мире обладает командой чуть выше среднего уровня. Я не могу описать, насколько они отстают от фаворитов", — цитирует Мерсона Daily Mail.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Мерсон, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2024 08:00

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  1. zaeba1l 01.11.2024 08:09 # zaeba1l
    Великоанглийский шовинизм...
    Схуяли скам что-то особенное? Всё в прошлом.
    Сейчас это "чуть выше среднего уровня" и "совершенно не в порядке".
    Вот тут хоть не соврал.. Можно было таджика смело звать.

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