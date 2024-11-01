"Юнайтед" заплатит "Спортингу" 12.7 млн. фунтов

Итоговая компенсация, которую "Манчестер Юнайтед" выплатит лиссабонскому "Спортингу" за главного тренера Рубена Аморима и его помощников, составит 15 миллионов евро (12.7 млн. фунтов).

Контракт Аморима со "Спортингом" предусматривает отступные в 10 млн. евро (8.4 млн. фунтов), а также 30-дневный уведомительный период, который Рубену положено отработать в случае своего ухода.



"Спортинг" согласился отпустить Аморима пораньше — уже после матча против "Браги" 10 ноября. Также клуб из Лиссабона разрешил Рубену забрать с собой трех ассистентов, тренера вратарей и аналитика.



По информации Sky Sport Germany, эти уступки, на которые пошел "Спортинг", увеличили итоговую компенсацию до 12.7 млн. фунтов.



Сам Аморим уже согласовал с "Юнайтед" контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев.



Добавим, "Юнайтед" также потратит около 13.5 млн. фунтов на компенсацию Эрику Тен Хагу за увольнение с поста главного тренера.