"Ливерпуль" сосредоточился на переговорах с Ван Дейком

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" сосредоточил свои усилия на согласовании нового контракта с капитаном Виргилом Ван Дейком.

Как известно, в конце этого сезона истекает контракт не только Ван Дейка, но также защитника Трента Александер-Арнольда и нападающего Мохамеда Салаха.

Все трое остаются ключевыми игроками команды Арне Слота, однако Sky Sport Germany располагает информацией, что приоритет "Ливерпуля" — это будущее Ван Дейка.

Интерес к Ван Дейку уже проявляют некоторые топ-клубы Европы, однако "Ливерпуль" прикладывает максимум усилий, чтобы убедить 33-летнего голландца продлить свое пребывание на "Энфилде".

В данный момент на Ван Дейка нет какого-либо выделяющегося претендента, тогда как Александер-Арнольда прежде всего сватают в "Реал", а Салаха связывают с отъездом в Саудовскую Аравию.


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2024 06:00

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  1. meshuggah 01.11.2024 06:16 # meshuggah
    Ван дик нах никому не сдался вот подзалупаль и проявляет активность

    (ответить)

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