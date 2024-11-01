"Ливерпуль" сосредоточился на переговорах с Ван Дейком

"Ливерпуль" сосредоточил свои усилия на согласовании нового контракта с капитаном Виргилом Ван Дейком.

Как известно, в конце этого сезона истекает контракт не только Ван Дейка, но также защитника Трента Александер-Арнольда и нападающего Мохамеда Салаха.



Все трое остаются ключевыми игроками команды Арне Слота, однако Sky Sport Germany располагает информацией, что приоритет "Ливерпуля" — это будущее Ван Дейка.



Интерес к Ван Дейку уже проявляют некоторые топ-клубы Европы, однако "Ливерпуль" прикладывает максимум усилий, чтобы убедить 33-летнего голландца продлить свое пребывание на "Энфилде".



В данный момент на Ван Дейка нет какого-либо выделяющегося претендента, тогда как Александер-Арнольда прежде всего сватают в "Реал", а Салаха связывают с отъездом в Саудовскую Аравию.