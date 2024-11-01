Ван Нистелрой: "Тен Хаг был ранен своим увольнением"

Рууд Ван Нистелрой поведал, что Эрик Тен Хаг "был ранен" своим увольнением с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" указал Тен Хагу на дверь в минувший понедельник, на следующий день после поражения 2:1 от "Вест Хэма" в Премьер-Лиге.



По словам Ван Нистелроя, принявшего на себя управление первой командой, Тен Хаг уходил с двойственными ощущениями. Эрик был расстроен увольнением, но в то же время испытывал гордость за два завоеванных трофея.



"Я виделся с ним в понедельник здесь, а также разговаривал с ним вчера перед матчем (против "Лестера" в Кубке Лиги). Разумеется, он очень расстроен и взволнован, потому что его действительно заботит этот клуб".



"Как я уже сказал вчера, в первом разговоре с ним, когда я возвращался в клуб, я почувствовал, что ему не все равно и что он хочет развивать клуб, поэтому мы подошли друг другу".



"Поэтому он был ранен тем, что ему пришлось уйти, но также он гордится своими достижениями здесь в виде двух кубков и связанной с ними историей, которую он оставляет", — цитирует Ван Нистелроя talkSPORT.