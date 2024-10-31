Ван Нистелрой хочет стать ассистентом Аморима
Рууд Ван Нистелрой подтвердил, что хочет стать ассистентом Рубена Аморима, который готовится к назначению главным тренером "Манчестер Юнайтед".
Минувшим летом Ван Нистелрой вернулся в "Юнайтед", за который он отыграл пять сезонов в качестве нападающего. Рууд стал ассистентом Эрика Тен Хага, но тот был уволен с поста главного тренера в минувший понедельник.
Именно Ван Нистелрой был назначен временным тренером "Юнайтед" после увольнения Тен Хага, дебютировав в этой роли с помощью победы 5:2 над "Лестером" в 1/8 финала Кубка Лиги в среду вечером.
Ожидается, что Аморим приступит к работе "Юнайтед" после международного перерыва в ноябре. До тех пор "красные дьяволы" сыграют против "Челси", ПАОКа и "Лестера", и Ван Нистелрой хочет использовать эти матчи, чтобы заслужить место в штабе Рубена.
"Я очень мотивирован, чтобы остаться здесь, это моя абсолютная цель".
"Я решил вернуться сюда в преддверии важного сезона. У меня есть контракт, и я обладаю желанием помогать клубу. Поэтому я могу рассказать вам о своих чувствах, а затем, когда новый главный тренер подпишет контракт, нам нужно будет посмотреть".
"Я вернулся, чтобы помочь клубу двигаться вперед. Я хочу делать это в качестве временно исполняющего главного тренера, а затем я вернусь на контракт ассистента".
"Давайте посмотрим. У меня есть контракт и желание продолжать. Я лишь могу говорить за себя. Я хочу помогать и делать все, что в моих силах, чтобы этот клуб двигался вперед".
"Этот клуб оказался в сложной ситуации. Это процесс, и это требует некоторых усилий", — цитирует Ван Нистелроя Sky Sports.
31.10.2024 23:00
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