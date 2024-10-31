Ван Нистелрой хочет стать ассистентом Аморима

Рууд Ван Нистелрой Рууд Ван Нистелрой подтвердил, что хочет стать ассистентом Рубена Аморима, который готовится к назначению главным тренером "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом Ван Нистелрой вернулся в "Юнайтед", за который он отыграл пять сезонов в качестве нападающего. Рууд стал ассистентом Эрика Тен Хага, но тот был уволен с поста главного тренера в минувший понедельник.

Именно Ван Нистелрой был назначен временным тренером "Юнайтед" после увольнения Тен Хага, дебютировав в этой роли с помощью победы 5:2 над "Лестером" в 1/8 финала Кубка Лиги в среду вечером.

Ожидается, что Аморим приступит к работе "Юнайтед" после международного перерыва в ноябре. До тех пор "красные дьяволы" сыграют против "Челси", ПАОКа и "Лестера", и Ван Нистелрой хочет использовать эти матчи, чтобы заслужить место в штабе Рубена.

"Я очень мотивирован, чтобы остаться здесь, это моя абсолютная цель".

"Я решил вернуться сюда в преддверии важного сезона. У меня есть контракт, и я обладаю желанием помогать клубу. Поэтому я могу рассказать вам о своих чувствах, а затем, когда новый главный тренер подпишет контракт, нам нужно будет посмотреть".

"Я вернулся, чтобы помочь клубу двигаться вперед. Я хочу делать это в качестве временно исполняющего главного тренера, а затем я вернусь на контракт ассистента".

"Давайте посмотрим. У меня есть контракт и желание продолжать. Я лишь могу говорить за себя. Я хочу помогать и делать все, что в моих силах, чтобы этот клуб двигался вперед".

"Этот клуб оказался в сложной ситуации. Это процесс, и это требует некоторых усилий", — цитирует Ван Нистелроя Sky Sports.


Метки Аморим, Ван Нистелрой, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2024 23:00

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  1. nietzsche 31.10.2024 23:33 # nietzsche
    Если поставить лям на кеф 1.008 чистый приход 8000&#8381;, как часто ставка с таким кефом не заходит?

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  2. halamadrid94 31.10.2024 23:32 # halamadrid94
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    1. Реал Мадрид 2014 - 2018;

    2. Сборная Испании 2008 - 2012;

    3. Милан 2003-2007.

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  4. amirhan-gurazhev 31.10.2024 23:12 # amirhan-gurazhev
    соусидж тогда будет смотреть все матчи мю и надеяться на очечи

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