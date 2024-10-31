"Вилла" обсуждает новый контракт с Роджерсом

Морган Роджерс "Астон Вилла" ведет переговоры о новом контракте со своим вингером Морганом Роджерсом.

Роджерс утвердился важным игроком "Виллы" после своего перехода из "Мидлсбро" за 15 миллионов фунтов в феврале 2024, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи в 28 матчах.

Роджерс прибыл на "Вилла Парк" через год после нападающего Джона Дурана, который недавно продлил свой контракт с бирмингемским клубом — до лета 2030. Оба игрока были подписаны на перспективу, с невысокой базовой зарплатой.

Как сообщает The Athletic, теперь новую сделку на улучшенных условиях должен заключить Роджерс, что отметит достигнутый бывшим юниором "Манчестер Сити" прогресс.

Добавим, действующий контракт Роджерса с "Виллой" истекает в 2028 году.


Метки Астон Вилла, контракты, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2024 22:00

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  1. gary47 31.10.2024 23:06 # gary47
    Чувак стремительно ворвался в топ британских молодых дарований. Не удивлюсь, если скоро увижу его в играх за сборную!

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