"Вилла" обсуждает новый контракт с Роджерсом
"Астон Вилла" ведет переговоры о новом контракте со своим вингером Морганом Роджерсом.
Роджерс утвердился важным игроком "Виллы" после своего перехода из "Мидлсбро" за 15 миллионов фунтов в феврале 2024, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи в 28 матчах.
Роджерс прибыл на "Вилла Парк" через год после нападающего Джона Дурана, который недавно продлил свой контракт с бирмингемским клубом — до лета 2030. Оба игрока были подписаны на перспективу, с невысокой базовой зарплатой.
Как сообщает The Athletic, теперь новую сделку на улучшенных условиях должен заключить Роджерс, что отметит достигнутый бывшим юниором "Манчестер Сити" прогресс.
Добавим, действующий контракт Роджерса с "Виллой" истекает в 2028 году.
31.10.2024 22:00
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