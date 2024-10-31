"Вилла" обсуждает новый контракт с Роджерсом

"Астон Вилла" ведет переговоры о новом контракте со своим вингером Морганом Роджерсом.

Роджерс утвердился важным игроком "Виллы" после своего перехода из "Мидлсбро" за 15 миллионов фунтов в феврале 2024, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи в 28 матчах.



Роджерс прибыл на "Вилла Парк" через год после нападающего Джона Дурана, который недавно продлил свой контракт с бирмингемским клубом — до лета 2030. Оба игрока были подписаны на перспективу, с невысокой базовой зарплатой.



Как сообщает The Athletic, теперь новую сделку на улучшенных условиях должен заключить Роджерс, что отметит достигнутый бывшим юниором "Манчестер Сити" прогресс.



Добавим, действующий контракт Роджерса с "Виллой" истекает в 2028 году.