Ван Нистелрой поведал о разговоре с Фергюоном

Рууд Ван Нистелрой поведал о разговоре с сэром Алексом Фергюсоном перед своим дебютом в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Приняв управление первой командой "Юнайтед" после увольнения Эрика Тен Хага, Ван Нистелрой дебютировал в новой для себя роли с победы 5:2 над "Лестером" в Кубке Лиги.



Поддержать Ван Нистелроя, своего бывшего нападающего, на "Олд Траффорд" в среду вечером приехал Фергюсон, и Рууду удалось коротко пообщаться с легендой



"Да, я разговаривал с ним, и он пожелал мне удачи. Мы коротко поговорили о моей ситуации и о команде. Больше всего он желал мне удачи. Всегда замечательно с ним поговорить".



"Думал ли я 18 лет назад, что возглавлю "Юнайтед"? Нет, в то время я не помышлял об этом, я не помышлял о том, чтобы тренировать. В 2006 году я ушел в "Реал", чтобы получить максимум от своей игровой карьеры".



"Лишь после этого я начал думать о тренерской работе, и для меня было особенным вернуться в клуб и город, которые я люблю. Я наслаждаюсь этим. Наслаждаюсь быть в Манчестере, с этими игроками и этим персоналом, хотя с моих времен осталось не так много", — цитирует Ван Нистелроя Daily Mail.