Кулибали верит, что Джексон может завоевать "Золотой мяч"

Бывший защитник "Челси" Калиду Кулибали считает, что нападающий "синих" Николас Джексон может завоевать "Золотой мяч".

23-летний Сенегалец стал демонстрировать гораздо более стабильную игру в своем втором сезоне в "Челси", уже забив шесть голов и отдав три результативные передачи в Премьер-Лиге.



Кулибали, который ныне выступает за саудовский "Аль-Хиляль", сохраняет хорошие отношения с Джексоном благодаря сборной Сенегала и надеется помочь Николасу выйти на еще более высокий уровень.



"На мой взгляд, Николас может стать очень хорошим игроком. Он все еще молод. У всех были большие ожидания насчет него в прошлом году, но нельзя забывать, что он молод".



"Мы с Эдуаром Менди много разговариваем с ним, потому что мы знаем, как сложно бывает, когда приходишь в большой клуб вроде "Челси".



"Это правда, что в "Челси" высокие требования. Они хотят много голов, много результативных передач, и они хотят, чтобы ты сразу же начал хорошо играть".



"Но мы знаем, что Николас может быть очень хорош. Мы даем ему советы, потому что он заслуживает этого, и он является тем игроком, который слушает".



"Я постоянно ему говорю, что он должен творить историю Сенегала, как творил Садио Мане. У него есть талант для этого".



"Надеюсь, он войдет в число лучших игроков Африки. Почему бы и не мира? На мой взгляд, важнее всего верить в это. Любой игрок, становившийся обладателем "Золотого мяча", верил, что может сделать это".



"Поэтому он должен вложить эту мысль в свою голову. Я не говорю ему быть эгоистичным, я говорю ему думать о том, что ему нужно для завоевания "Золотого мяча". Когда у тебя в голове есть эта картина, ты можешь достичь цели".



"Надеюсь он, как минимум, повторит Садио Мане, который попал в первую тройку "Золотого мяча". Это было бы удивительно для него", — цитирует Кулибали talkSPORT.