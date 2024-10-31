Вернер надеется, что гол против "Сити" сделает его увереннее

Нападающий "Тоттенхэма" Тимо Вернер надеется, что его гол против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги сделает его увереннее перед чужими воротами.

Накануне Вернер забил свой первый гол за 18 последних матчей, что помогло "Тоттенхэму" одержать победу 2:1 и выйти в 1/4 финала Кубка Лиги.



До этого вечера Вернер не мог отличиться с марта, загубив уйму моментов в первых матчах нового сезона, однако Тимо надеется, что теперь для него случился переломный момент.



"Это был тяжелый матч. Мне было очень приятно забить после тяжелых недель, особенно на домашнем поле".



"Судя по реакции трибун, они не столько обрадовались, сколько испытали облегчение: "Наконец-то, он это сделал".



"Они знали, что однажды это произойдет, и я, наконец, смог это сделать. Да, я преуспел благодаря упорной работе, и я должен продолжать в том же духе".



"Когда я посмотрел повторы, то увидел гораздо более уверенный удар и желание забить, чем в случае с другими моими моментами. Мне нужно продолжать в том же духе", — цитирует Вернера The Independent.