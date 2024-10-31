Аморим поведал, когда его будущее прояснится

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим пообещал прояснить свои отношения с "Манчестер Юнайтед" после матча против "Эштрелы" в пятницу вечером.

Согласно слухам, "Юнайтед" уже согласовал компенсацию за Аморима, как и условия личного контракта с самим Рубеном.



Представ перед прессой в четверг, Аморим отказался подтвердить какие-либо договоренности, но пообещал снять неопределенность насчет своего будущего после ближайшего матча "Спортинга".



"Два клуба договариваются. Это никогда не бывает легко — даже с пунктами об отступных. После матча мы внесем ясность. Все станет ясно. Еще один день, и затем мы примем решение".



"Сложно сосредоточиться на матчах в таких условиях, но я справляюсь. Скажем так, мыльная опера подходит к концу. Тот факт, что я не могу ясно высказаться, создает много сложностей для меня".



"Я не думаю, что президент заставляет меня уйти немедленно. Он защищает интересы клуба, и я не вмешиваюсь в это, я бы никогда не стал вмешиваться. Думаю, после матча все станет очень ясно".



"Фанатам это может понравиться или нет, но все будет улажено, и они увидят, что между нами все хорошо".



"Мы — взрослые люди, и такие вещи случаются. Мы действительно хотим выиграть матч, нам действительно нужно его выиграть. После матча мы во всем разберемся".



"Мы не воюем друг с другом, и завтра все прояснится. Мы не ссоримся, это не в моей природе, и не в природе президента".



"Сейчас наш фокус — на матче. Думаю, игроки не реагируют на эти разговоры. Я мог увидеть, что в команде хорошая атмосфера, и никто не читает новости, хотя я и знаю, что игроки будут чувствовать эту суету. Но никаких возмущений не было".



"Они так хорошо меня знают... Я уже доказал, что буду защищать клуб до последней минуты. Но есть вещи, которые я не могу контролировать".



"Мы готовы тактически и физически. Мы поработали над восстановлением и изучением видео. Мы готовы одержать победу. Есть вещи, которые мы не можем контролировать, клубы договариваются. Решение тренера не имеет значения", — цитирует Аморима Sky Sports.