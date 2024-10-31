Аморим согласовал с "Юнайтед" контракт до 2027 года
Главный тренер лиссбонского "Споринга" Рубен Аморим согласовал с "Манчестер Юнайтед" условия контракта до 2027 года.
По информации The Guardian, "Юнайтед" выплатит "Спортингу" компенсацию в 10 миллионов евро (8.3 млн. фунтов) за досрочное прекращение контракта Аморима.
Еще 1 млн. евро "Юнайтед" заплатит за сокращение 30-дневного уведомительного срока, который Аморим обязан отработать в случае своего ухода из клуба.
Таким образом, Аморим останется на три ближайших матча, которые "Спортингу" предстоит сыграть до международного перерыва, и в "Юнайтед" дебютирует 24 ноября, когда "красные дьяволы" совершат выезд к "Ипсвичу" в рамках Премьер-Лиги.
Сообщается, что Аморим должен забрать с собой из Лиссабона в Манчестер пятерых помощников, включая тренера вратарей Жорже Витала.
31.10.2024 17:00
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