Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" получит ограниченный бюджет на зимнее трансферное окно.

Уволив Эрика Тен Хага в понедельник, теперь "Юнайтед" работает над приглашением главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима и его помощников.



"Юнайтед" придется потратиться и на компенсацию Тен Хагу, и на компенсацию "Спортингу", что почти не оставляет свободных средств в казне клуба с "Олд Траффорд", учитывая правила финансового фейр-плей.



Минувшим летом Тен Хаг потратил около 200 миллионов фунтов на трансферы, подписав Лени Йоро, Маттейса Де Лигта, Нуссаира Мазрауи, Мануэля Угарте и Джошуа Зиркзее.



Поэтому, если новый главный тренер "Юнайтед" захочет кого-нибудь купить в январе, сперва ему придется продать, и эта ситуация может снова поставить под вопрос будущее нападающего Маркуса Рэшфорда в клубе, сообщает The Guardian.



Рэшфорд уже давно не показывает стабильно хорошего футбола, но при этом остается одним из наиболее дорогостоящих активов "Юнайтед". Вдобавок оцениваемый в 60 млн. фунтов Маркус является собственным воспитанником клуба, а значит все деньги с его продажи были бы учетны в качестве чистой прибыли с точки зрения ФФП.